Anna Haba i Wojciech Zygmunt wrócili na plan "Na sygnale". Zdjęcia w strojach ratowników oznaczają jedno

Śmierć Lidki i Kuby w "Na sygnale". Widzowie nie mogli pogodzić się z decyzją produkcji

Taki obrót spraw stanowi ogromne zaskoczenie dla sympatyków formatu telewizyjnej Dwójki. Fani od dawna liczyli na ponowne pojawienie się Anny Haby oraz Wojciecha Zygmunta na ekranach. Lidka Chowaniec pożegnała się z życiem około sześć lat temu w 276 odcinku, natomiast Kuba Szczęsny zmarł niespełna rok temu w 705 epizodzie. Oglądający bardzo emocjonalnie zareagowali na bezpowrotne wykreślenie tych postaci ze scenariusza. Uśmiercenie ratowników medycznych ostatecznie zamknęło wątki ulubieńców publiczności.

Producenci wielokrotnie udowodnili, że potrafią elastycznie reagować na prośby swojej widowni. Z tego powodu uśmierceni aktorzy zdążyli już wystąpić w zupełnie nowych, zaskakujących wcieleniach. W 2021 roku Anna Haba odegrała rolę strażniczki Mirki, która wykazywała ogromne podobieństwo do zmarłej Lidki. Z kolei Wojciech Zygmunt pojawił się na ekranach w 2025 roku jako oszust podszywający się pod tragicznie zmarłego Szczęsnego. Teraz oboje artyści ponownie zameldowali się w miejscu nagrywania kolejnych epizodów.

Anna Haba i Wojciech Zygmunt pokazali kulisy. Aktorzy założyli dawne mundury

Informacja o powrocie na plan wypłynęła z profilu Anny Haby. Aktorka opublikowała w sieci materiały z przygotowań do nagrań, które udostępniono na oficjalnym koncie serialu. Gwiazda produkcji nie przebywała tam w pojedynkę, ponieważ towarzyszył jej Wojciech Zygmunt. Oboje artyści dzielą podobny los i zostali uśmierceni w dawnych epizodach.

- @nasygnaleoffical dobrze się tu wraca - napisała Anna Haba, po czym pokazała wspólne nagranie z Wojciechem Zygmuntem, a następnie zwróciła się z zapytaniem i możliwością odpowiedzi do fanów serialu, dotyczącej swojej wcześniejszej postaci - Lidka wraca??? Lidka... wróć!!! No weź.../Yyy lepiej nie... eee nie

Dodatkowe emocje wzbudziły opublikowane fotografie, na których artystka pozuje w stroju ratownika medycznego. Identyczną bluzę z logo pogotowia miał na sobie również jej kolega. Na udostępnionych relacjach widać moment wsiadania do karetki, której drzwi otwiera przed aktorką serialowy Kuba Szczęsny. Założenie dawnych uniformów wywołało falę spekulacji dotyczących ich ewentualnego powrotu w charakterze pełnoprawnych członków załogi.

Kogo zagrają gwiazdy w nowych odcinkach? Dawne miłości ratowników ułożyły sobie życie

Scenarzyści popularnej produkcji telewizyjnej słyną z wprowadzania nieoczekiwanych zwrotów akcji. Skoro oboje artyści mieli już okazję wystąpić w zupełnie innych, epizodycznych rolach, podobny zabieg może zostać zastosowany ponownie. Wiele wskazuje na to, że produkcja powierzy im zadanie wykreowania całkowicie nowych postaci w medycznym uniwersum. Biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia, jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz ich powrotu przed kamery.

Ożywienie zmarłych bohaterów wydaje się niemożliwe z punktu widzenia logiki wydarzeń. Fizyczny powrót Lidki i Kuby nie wchodzi w grę, o ile twórcy nie zdecydują się na całkowite nagięcie rzeczywistości. Jedyną sensowną furtką dla ich pierwotnych wcieleń mogłyby być retrospekcje lub senne wizje pozostałych bohaterów. Taki rozwój wydarzeń wydaje się jednak mało prawdopodobny, ponieważ dawni współpracownicy zdążyli już pogodzić się ze stratą przyjaciół.

Życie w bazie pogotowia dawno ruszyło naprzód. Artur Góra grany przez Tomasza Piątkowskiego wziął ślub z Beatą (Justyna Sieniawska) i doczekał się dwójki kolejnych dzieci. Dawna miłość Kuby, czyli Ela uosabiana przez Aleksandrę Kądziołkę, zamknęła już ten bolesny rozdział. Podobną drogę przeszedł również jego najlepszy przyjaciel Nowy (Kamil Wodka).

