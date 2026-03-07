Dramat Strzeleckich w "Na sygnale". Ukochaną córkę uprowadzi obca kobieta

Zaginięcie Lidzi w 866. odcinku "Na sygnale"

Widzowie telewizyjnej Dwójki muszą przygotować się na potężną dawkę emocji. W poniedziałek 23 marca 2026 roku o godzinie 21.55 stacja wyemituje 866. odcinek "Na sygnale", w którym wyjście na plac zabaw zamieni się w koszmar. Piotr Strzelecki, w którego wciela się Dariusz Wieteska, zabierze małą Lidzię na huśtawki. Początkowo bohaterowie będą spędzali beztroski czas, ale ratownik na ułamek sekundy straci czujność. Ten krótki moment nieuwagi wystarczy, by dziewczynka zniknie bez najmniejszego śladu w tłumie bawiących się maluchów.

Zrozpaczony ojciec natychmiast rozpocznie gorączkowe poszukiwania na terenie całego obiektu. Zajrzy w każdy kąt, ale dziecka nigdzie nie będzie widać. Strzelecki w akcie desperacji wyciągnie smartfona i zacznie pokazywać zdjęcie Lidzi przypadkowym przechodniom, próbując w ten sposób wpaść na jakikolwiek trop. Niestety nikt z obecnych w okolicy spacerowiczów nie będzie potrafił udzielić mu absolutnie żadnych wskazówek na temat miejsca pobytu zaginionej córki.

Policja zacznie szukać córki Martyny i Piotra w 867. odcinku "Na sygnale"

Akcja nabierze tempa w kolejnym, 867. odcinku produkcji. Złamani strachem Strzeleccy oficjalnie zgłoszą zaginięcie na komisariacie, a sprawę przejmie inspektor Krzaklewska, grana przez Małgorzatę Tuszyńską. Zrozpaczona Martyna (Monika Mazur) wraz z mężem zdecydują się ufundować bardzo wysoką nagrodę finansową za wiarygodne informacje o dziecku. Równocześnie poproszą o wsparcie całą załogę swojej stacji pogotowia ratunkowego i będą wierzyli w mocne zaangażowanie kolegów z bazy.

Personel karetki stanie na wysokości zadania i solidarnie włączy się w akcję terenową. Wielu ratowników na co dzień będzie wychowywać własne dzieci, dlatego doskonale zrozumieją rozmiar tragedii swoich przyjaciół. Współpracownicy wykażą ogromne zrozumienie dla Piotra, który będzie obwiniał się o zniknięcie córki podczas swojej opieki i nie będzie potrafił wybaczyć sobie popełnionego na placu zabaw błędu.

Finał poszukiwań Lidzi. Porywaczka z "Na sygnale" zostanie zatrzymana

Przełom w śledztwie następi jeszcze w 867. odcinku dzięki sprawnej pracy policji. Śledczy ustalą, że mała Lidzia padła ofiarą uprowadzenia przez chorą Maję, w którą wcieli się Kinga Tuńska. Kobieta potajemnie zabierze dziecko z placu zabaw i zamyknie w swoim domu. Mundurowi oraz Strzeleccy natychmiast wkroczą pod wskazany przez śledczych adres, gdzie bez najmniejszych przeszkód odnajdą całą i zdrową dziewczynkę w towarzystwie podejrzanej.

Martyna i Piotr wreszcie będą mogli bezpiecznie utulić ukochaną córkę, podczas gdy sprawczyni wyląduje w rękach wymiaru sprawiedliwości. Funkcjonariusze aresztują porywaczkę przetrzymującą dziecko. Obrażenia twarzy oraz złamana ręka Mai jednoznacznie będą wskazywać na jej niedawny udział w poważnym wypadku. Bardzo możliwe, że kobieta pomyli Lidzię z własnym dzieckiem w wyniku doznanych urazów oraz silnego szoku. Złożona sytuacja życiowa w żaden sposób nie usprawiedliwi jednak jej kryminalnego zachowania.

