"Akacjowa 38", odc. 828 - streszczenie. Co wydarzy się 18 marca 2026?

"Akacjowa 38", odcinek 828 - streszczenie szczegółowe

Pierwszy Konkurs Krzyków na Akacjowej wygrywa bezapelacyjnie Casilda, pokonując jedyną swoją konkurentkę, Trini. Servando udaje, że stracił głos i wycofuje się z rywalizacji. W La Deliciosa odbywa się pierwsze spotkanie intelektualistów. Inigo serwuje na nim alkohole i cygara hawańskie z przemytu. Goście są zachwyceni, a Leonor zmartwiona. Susana podejrzewa, że w lokalu dzieje się coś dziwnego i postanawia się dowiedzieć, co. Pułkownik Valverde czyta w gazecie, że finalistą turnieju w Ateneo został znakomity szermierz o nazwisku Reyes. Lekarz okłamuje Jaime, że Diego jest umierający.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: