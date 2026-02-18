Awantura w nowym odcinku "Farmy". Uczestnicy mają dość rządów Janusza

Narastające napięcie w 3 odcinku "Farmy"

W 3 odcinku programu "Farma" relacje między mieszkańcami ulegną gwałtownemu pogorszeniu. Janusz, który objął kluczową funkcję farmera tygodnia, zarządza grupą w sposób budzący coraz większy sprzeciw. Pozostali uczestnicy są wyraźnie zirytowani jego stylem bycia, zarzucając mu czepialstwo i prowokowanie konfliktów. Góral dał się już poznać jako człowiek bezkompromisowy i niezwykle ambitny, co czyni go jedną z najbardziej wyrazistych, ale i trudnych postaci w tej edycji show.

Otwarta konfrontacja z Rolandem

Sytuacja eskaluje do tego stopnia, że dojdzie do ostrej wymiany zdań. Roland nie zamierza milczeć i postanawia publicznie sprzeciwić się liderowi, kategorycznie domagając się od niego przeprosin. Widzowie przekonają się, czy Janusz pod wpływem krytyki zdecyduje się na zmianę taktyki, czy też wykorzysta swoją pozycję do umocnienia władzy. Nadchodzące wydarzenia zweryfikują, czy twarda ręka górala to skuteczna metoda zarządzania, czy jedynie prosty przepis na wywołanie buntu wśród farmerów.

Gdzie i kiedy oglądać "Farmę"?

Emisja 3 odcinka "Farmy" zaplanowana jest na środowy wieczór. Fani produkcji będą mogli śledzić dalsze losy uczestników 18 lutego 2026 roku o godzinie 20:30 na antenie Polsatu.