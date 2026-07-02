20 lat od premiery. Tak narodził się fenomen serialu "Ranczo"

Ponad 20 lat temu, 5 marca 2006 roku, Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu, który na zawsze zapisał się w sercach milionów Polaków. "Ranczo" przez dekadę, aż do 2016 roku, gromadziło przed telewizorami rekordową publiczność, w szczytowych momentach przekraczającą 8 milionów widzów. Produkcja opowiadała historię Lucy Wilskiej, Amerykanki polskiego pochodzenia, która odziedziczyła stary dworek w fikcyjnej wsi Wilkowyje. Jej przyjazd wywrócił do góry nogami życie spokojnej społeczności, stając się początkiem serii komicznych, ale i wzruszających wydarzeń, które w inteligentny sposób komentowały polską rzeczywistość.

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Niezapomniane postacie i gwiazdorska obsada, która skradła serca Polaków

Siłą napędową "Rancza" były wyraziste postacie, w które wcieliła się plejada znakomitych polskich aktorów. Każda z ról stała się kultowa, a dialogi na stałe weszły do potocznego języka. Do najważniejszych bohaterów, których losy śledziliśmy z zapartym tchem, należeli:

Ilona Ostrowska jako Lucy Wilska - pełna optymizmu i dobrych chęci Amerykanka, która próbowała wprowadzić w Wilkowyjach nowe porządki.

jako Lucy Wilska - pełna optymizmu i dobrych chęci Amerykanka, która próbowała wprowadzić w Wilkowyjach nowe porządki. Paweł Królikowski jako Jakub „Kusy” Sokołowski - utalentowany malarz po przejściach, którego losy nierozerwalnie splotły się z Lucy.

jako Jakub „Kusy” Sokołowski - utalentowany malarz po przejściach, którego losy nierozerwalnie splotły się z Lucy. Cezary Żak w podwójnej, mistrzowskiej roli - jako chciwy i żądny władzy wójt Paweł Kozioł oraz jego brat bliźniak, proboszcz Piotr Kozioł.

w podwójnej, mistrzowskiej roli - jako chciwy i żądny władzy wójt Paweł Kozioł oraz jego brat bliźniak, proboszcz Piotr Kozioł. Artur Barciś jako Arkadiusz Czerepach - niezwykle przebiegły i ambitny sekretarz gminy, a z czasem polityk najwyższego szczebla.

jako Arkadiusz Czerepach - niezwykle przebiegły i ambitny sekretarz gminy, a z czasem polityk najwyższego szczebla. Marta Lipińska jako Michałowa - gospodyni na plebanii, która wiedziała wszystko o wszystkich i nie bała się wyrażać swojego zdania.

jako Michałowa - gospodyni na plebanii, która wiedziała wszystko o wszystkich i nie bała się wyrażać swojego zdania. Katarzyna Żak i Sylwester Maciejewski jako Kazimiera i Maciej Solejukowie - rodzina wielodzietna, której przemiana z biegiem sezonów zaskoczyła wszystkich.

jako Kazimiera i Maciej Solejukowie - rodzina wielodzietna, której przemiana z biegiem sezonów zaskoczyła wszystkich. Violetta Arlak i Bogdan Kalus jako Halina i Tadeusz Hadziukowie oraz Piotr Pręgowski i Elżbieta Romanowska jako Patryk i Jola Pietrekowie - barwne pary, które dostarczały widzom wielu emocji.

Jak dziś wyglądają gwiazdy "Rancza"? Zobacz ich niezwykłe metamorfozy

Od premiery serialu minęły już dwie dekady, a od emisji finałowego odcinka - 10 lat. To wystarczająco dużo czasu, by aktorzy, którzy wcielali się w ukochane przez widzów postacie, przeszli niejedną wizualną przemianę. Dla wielu z nich role w "Ranczu" były trampoliną do dalszej kariery, inni skupili się na pracy w teatrze lub nieco usunęli w cień. Choć w naszej pamięci na zawsze pozostaną mieszkańcami Wilkowyj, czas nie stoi w miejscu. Jak bardzo się zmienili? Zapraszamy do naszej galerii, w której prezentujemy, jak gwiazdy "Rancza" wyglądały kiedyś i jak prezentują się dzisiaj. Niektóre metamorfozy mogą naprawdę zaskoczyć.