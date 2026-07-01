"Akacjowa 38", odc. 919 - streszczenie. Co wydarzy się 24 lipca 2026?

"Akacjowa 38", odcinek 919 - streszczenie szczegółowe

Diego odnajduje rozkładające się ciało ojca. Po znalezionym przy zwłokach splamionym krwią przycisku do papieru należącym do brata domyśla się, że to on zabił don Jaime. Ińigo usiłuje przekonać Leonor, że Eva nie jest jego żoną, a Nacho nie jest jego synem. Ale Leonor w nic już nie wierzy. Diego oskarża Ursulę, że stoi za zabójstwem jego ojca. Kobieta perfekcyjnie odgrywa zrozpaczoną wdowę.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

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Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

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"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: