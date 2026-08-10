"1670". Wybieramy najlepszy sezon. ZAGŁOSUJ w sondzie

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-08-10 22:06

Za nami trzy sezony "1670", każdy na swój sposób wyjątkowy, czas więc wybrać swego faworyta. Która odsłona polskiego hitu Netflixa jest najlepsza? Pełna błota i kultowych cytatów pierwsza? Odważna, "dożynkowa" druga? A może trzecia, w której zawędrowaliśmy aż do Warszawy i ujrzeliśmy buntu chłopski w Adamczysze? Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej sondzie.

Michał Sikorski jako ojciec Jakub z serialu 1670 na tle ozdobnej tablicy. O sondzie na najlepszy sezon przeczytasz w Eska.
Autor: Jarosław Sosiński/ Netflix/ Materiały prasowe

"1670" - który sezon jest najlepszy? SONDA

Pierwszy sezon "1670" zebrał wyśmienite recenzje i szybko zyskał status jednej z najlepszych współczesnych polskich komedii. Druga odsłona miała wysoko zawieszoną poprzeczkę i postawiła na dość odważne rozwiązania fabularne i formalne - przez co spotkała się z już bardziej mieszanym odbiorem. Podobnie było w przypadku debiutującego niedawno sezonu trzeciego. Postanowiliśmy więc wyłonić faworyta - zagłosujcie w poniższej sondzie, który sezon "1670" jest, waszym zdaniem, najlepszy. Wyniki ogłosimy w poniedziałek 17 lipca.

Sonda
Który sezon "1670" jest najlepszy?

Jak kręcono "1670"? Możecie obejrzeć kulisy

Premiera trzeciego sezonu "1670" już za nami, ale to wcale nie koniec serialowych emocji. Na kanale YouTube Netflix Polska wystartował 5-odcinkowy cykl zza kulis, który zabierze fanów w samo serce Adamczychy, odkrywając niepublikowane dotąd smaczki z planu zdjęciowego. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć z bliska pracę i zaangażowanie scenografów, kostiumografów, aktorów oraz twórców stojących za serialem "1670". Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne pojawią się w następujących dniach: 13, 17, 20, 25 sierpnia.

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"1670" - twórcy i obsada

Za scenariusz "1670" odpowiada Jakub Rużyłło, a fantastyczną reżyserię zawdzięczamy Maciejowi Buchwaldowi oraz Kordianowi Kądzieli. W rolach głównych występują: Bartłomiej Topa jako Jan Paweł Adamczewski, Katarzyna Herman jako Zofia Adamczewska, Martyna Byczkowska jako Aniela Adamczewska, Michał Sikorski jako ojciec Jakub Adamczewski, Filip Zaręba jako Stanisław Adamczewski, Andrzej Kłak jako Andrzej, Dobromir Dymecki jako Bogdan, Kirył Pietruczuk jako chłop Maciej i Jędrzej Hycnar jako szlachcic Marcin.

Co obejrzeć, jeśli pokochaliście mieszkańców Adamczychy?
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Dlaczego "1670" to najlepszy polski serial komediowy? | Commentary ESKA
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