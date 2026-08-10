"1670". Wybieramy najlepszy sezon. ZAGŁOSUJ w sondzie

"1670" - który sezon jest najlepszy? SONDA

Pierwszy sezon "1670" zebrał wyśmienite recenzje i szybko zyskał status jednej z najlepszych współczesnych polskich komedii. Druga odsłona miała wysoko zawieszoną poprzeczkę i postawiła na dość odważne rozwiązania fabularne i formalne - przez co spotkała się z już bardziej mieszanym odbiorem. Podobnie było w przypadku debiutującego niedawno sezonu trzeciego. Postanowiliśmy więc wyłonić faworyta - zagłosujcie w poniższej sondzie, który sezon "1670" jest, waszym zdaniem, najlepszy. Wyniki ogłosimy w poniedziałek 17 lipca.

Sonda Który sezon "1670" jest najlepszy? Pierwszy Drugi Trzeci Nie umiem wybrać

Jak kręcono "1670"? Możecie obejrzeć kulisy

Premiera trzeciego sezonu "1670" już za nami, ale to wcale nie koniec serialowych emocji. Na kanale YouTube Netflix Polska wystartował 5-odcinkowy cykl zza kulis, który zabierze fanów w samo serce Adamczychy, odkrywając niepublikowane dotąd smaczki z planu zdjęciowego. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć z bliska pracę i zaangażowanie scenografów, kostiumografów, aktorów oraz twórców stojących za serialem "1670". Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne pojawią się w następujących dniach: 13, 17, 20, 25 sierpnia.

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"1670" - twórcy i obsada

Za scenariusz "1670" odpowiada Jakub Rużyłło, a fantastyczną reżyserię zawdzięczamy Maciejowi Buchwaldowi oraz Kordianowi Kądzieli. W rolach głównych występują: Bartłomiej Topa jako Jan Paweł Adamczewski, Katarzyna Herman jako Zofia Adamczewska, Martyna Byczkowska jako Aniela Adamczewska, Michał Sikorski jako ojciec Jakub Adamczewski, Filip Zaręba jako Stanisław Adamczewski, Andrzej Kłak jako Andrzej, Dobromir Dymecki jako Bogdan, Kirył Pietruczuk jako chłop Maciej i Jędrzej Hycnar jako szlachcic Marcin.

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