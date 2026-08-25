Zmiany cen paliw w Polsce. W środę nastąpi korekta

Jakie zmiany w cenach paliw przyniesie środa?

Zgodnie z najnowszymi informacjami, od środy maksymalna cena benzyny Pb95 wzrośnie do 6,58 zł za litr. Jednocześnie, cena oleju napędowego spadnie do 7,54 zł za litr. Benzyna 98 pozostanie na tym samym poziomie cenowym, co oznacza, że jej cena wyniesie 7,40 zł za litr. Takie zmiany wynikają z obwieszczenia Ministra Energii, które zostało wydane we wtorek.

Skąd wynikają nowe ceny paliw?

Obecne zmiany cen paliw są konsekwencją ponownego wprowadzenia, choć w ograniczonym zakresie, pakietu Ceny Paliwa Niżej. Od 17 sierpnia obowiązuje obniżony podatek VAT oraz maksymalne ceny paliw na stacjach. Maksymalna cena jest kalkulowana na podstawie średniej ceny hurtowej na krajowym rynku, do której dodawana jest akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedażowa w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ustalonej ceny maksymalnej grozi karą do 1 mln zł.

Jakie są dalsze plany rządu?

13 sierpnia tego roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki, która przewiduje obniżenie stawki VAT na benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Obniżony VAT obowiązuje do 31 sierpnia. Pakiet Ceny Paliwa Niżej został wprowadzony w odpowiedzi na gwałtowny wzrost cen ropy, spowodowany konfliktem USA i Izraela z Iranem, który rozpoczął się 28 lutego. Początkowo obowiązywał do końca czerwca i obejmował obniżenie VAT na niektóre paliwa oraz ustalenie maksymalnych cen na stacjach. Dodatkowo, wprowadzono czasową obniżkę akcyzy na paliwa, która trwała do połowy czerwca.

Koszty programu i jego wpływ na budżet

Resort finansów poinformował, że dotychczasowy koszt programu Ceny Paliwa Niżej wyniósł około 4,7 miliarda złotych. Wznowienie obniżki VAT na paliwa na ostatnie dwa tygodnie sierpnia będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych.

Źródło PAP.