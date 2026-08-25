Czy brak urlopu kosztuje? Pracodawcy płacą za zmęczonych pracowników

Jak brak urlopu wpływa na pracowników?

Aż 78,3% pracujących Polaków zgłasza przynajmniej jeden z objawów wypalenia zawodowego, jak wynika z raportu UCE Research i platformy ePsycholodzy.pl. Dodatkowo, według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w 2025 roku zaburzenia psychiczne i zachowania odpowiadały za 34,1 mln dni nieobecności chorobowej, co stanowiło 14,1% wszystkich dni absencji związanej z chorobą.

Koszty braku odpoczynku dla firm

Brak odpowiedniego odpoczynku nie jest oszczędnością dla firm, a wręcz przeciwnie – może prowadzić do wzrostu kosztów. W 2025 roku aż 30,4% przedsiębiorstw w Polsce borykało się z problemem rotacji pracowników. Zmęczeni pracownicy mogą częściej potrzebować zwolnienia lekarskiego lub decydować się na odejście z pracy, co generuje dodatkowe koszty związane z rekrutacją i wdrożeniem nowych osób.

Wpływ stresu na efektywność pracy

Według Microsoft Work Trend Index, aż 80% pracowników i liderów na świecie przyznaje, że brakuje im czasu lub energii do efektywnego wykonywania obowiązków. Telemetria Microsoftu pokazuje, że w standardowych godzinach pracy pracownicy są przerywani średnio co dwie minuty przez spotkania, e-maile i komunikatory. Granice między czasem pracy a życiem prywatnym zacierają się, co dodatkowo zwiększa stres i zmęczenie.

Jak urlop wpływa na dobrostan pracowników?

Badania opublikowane w „Journal of Happiness Studies” pokazują, że dobrostan pracowników znacznie poprawia się w pierwszych dniach urlopu, osiągając najwyższy poziom około ósmego dnia wypoczynku. Warto jednak pamiętać, że efekty regeneracji nie pojawiają się natychmiast po wyłączeniu służbowego komputera. Kluczowe jest psychiczne odłączenie się od pracy, możliwość decydowania o spędzaniu czasu oraz odpowiednia ilość i jakość snu.

„Sposób, w jaki wypoczywają Polacy, wyraźnie się zmienia. Jeszcze kilka lat temu liczyło się przede wszystkim to, żeby wyjechać. Dziś coraz więcej osób szuka miejsc, które naprawdę pozwalają się zregenerować - z dala od miasta, hałasu i innych ludzi. Widzimy rosnące zainteresowanie domami położonymi w lesie, na odludziu, bez bliskich sąsiadów i z przestrzenią do wyciszenia” - mówi Aleksandra Klonowska-Szałek, współzałożycielka platformy Slowhop.

Inwestycje w dobrostan pracowników

Coraz więcej firm inwestuje w programy wellbeingowe, szkolenia antystresowe i benefity wspierające zdrowie psychiczne. Jednak najprostszym sposobem na poprawę dobrostanu pracowników pozostaje dobrze wykorzystany urlop. Dla pracowników oznacza to szansę na regenerację, a dla pracodawców inwestycję, która może ograniczyć koszty związane z absencją, rotacją i spadkiem zaangażowania.

Źródło PAP.