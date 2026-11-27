Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed śledziami z Kauflandu. Wykryto bakterię Listeria monocytogenes

Główny Inspektorat Sanitarny otrzymał zawiadomienie, że producent SEKO S.A. wycofuje z obrotu dwie partie filetów śledziowych w oleju. Firma podjęła tę decyzję 20 listopada 2026 roku po tym, jak w badaniach właścicielskich wykryto bakterię Listeria monocytogenes. Zjedzenie żywności skażonej tym drobnoustrojem może doprowadzić do rozwoju choroby o nazwie listerioza.

Wycofane śledzie K-Classic a'la Matjas. Sprawdź numery partii i daty ważności

Komunikat dotyczy artykułu sprzedawanego pod nazwą K-Classic a'la Matjas Filety śledziowe solone w oleju, 250 g. Klienci powinni dokładnie zweryfikować etykiety posiadanych opakowań i sprawdzić, czy nie należą one do dwóch wycofywanych partii.

Numer partii 264WO z terminem przydatności do spożycia 05.12.2026

Numer partii 265KE z terminem przydatności do spożycia 06.12.2026

Za produkcję wyrobu odpowiada spółka SEKO S.A. z siedzibą przy ulicy Zakładowej 3 w Chojnicach (kod pocztowy 89-620). Artykuł był dystrybuowany dla firmy Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j., mieszczącej się przy alei Armii Krajowej 47 we Wrocławiu (50‑541).

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Zwrot towaru w sieci Kaufland i kontrola służb. Gdzie zgłaszać pytania?

Spółka SEKO S.A. uruchomiła procedurę wycofania towaru, a sieć Kaufland natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia zaczęła usuwać wskazane partie ze sklepowych półek.

Dystrybutor zamieścił komunikaty o wycofaniu na swojej stronie internetowej oraz we wszystkich marketach, informując osoby, które zdążyły kupić potencjalnie niezgodny towar. Klienci mogą oddać śledzie w dowolnym sklepie sieci Kaufland, również bez okazywania paragonu, i otrzymać zwrot pieniędzy. W razie pytań konsumenci mają do dyspozycji bezpłatną infolinię pod numerem telefonu +48 52 510 81 40 oraz adres poczty elektronicznej [email protected].

Przebieg wycofywania artykułu z rynku nadzoruje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach, który przeprowadził już dochodzenie wyjaśniające w zakładzie produkcyjnym. W ramach czynności urzędowych zaplanowano pobranie dodatkowych próbek fileta śledziowego a la matjas oraz innego wyrobu z tej grupy, a całe postępowanie monitorują również Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Służby sanitarne apelują, aby nie spożywać partii produktu wskazanych w komunikacie i przypominają o możliwości ich zwrotu w każdym markecie Kaufland za zwrotem gotówki, także bez dowodu zakupu. Osoby, u których po zjedzeniu objętych ostrzeżeniem śledzi pojawią się objawy chorobowe, powinny zgłosić się do lekarza. Szczegółowe informacje o symptomach zakażenia bakterią Listeria monocytogenes znajdują się na portalu Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem gov.pl/web/gis/listerioza.

Tych produktów nie można jeść! Zostały wycofane ze sprzedaży

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Szczegóły ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Podsumowanie informacji o produkcie

Nazwa produktu to K-Classic a'la Matjas Filety śledziowe solone w oleju, 250 g

Pierwsza wycofana partia ma numer 264WO i termin przydatności do spożycia 05.12.2026

Druga wycofana partia ma numer 265KE i termin przydatności do spożycia 06.12.2026

Producentem wyrobu jest SEKO S.A., ulica Zakładowa 3, 89-620 Chojnice

Dystrybutorem jest Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j., aleja Armii Krajowej 47, 50‑541 Wrocław

Zagrożenie stanowi bakteria Listeria monocytogenes

Wskazanych partii nie wolno spożywać, w razie wystąpienia objawów choroby po ich zjedzeniu należy skonsultować się z lekarzem, a sam towar można oddać w dowolnym markecie Kaufland za zwrotem pieniędzy