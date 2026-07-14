W Śremie mężczyzna usłyszał 21 zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. To efekt działań prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Śremie, która informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego pozwalającego na przedstawienie zarzutów. Sprawa dotyczy nie tylko samego posiadania zakazanych substancji. Najważniejsza jest tu skala zarzutów i ich zakres, bo większość z nich odnosi się do udostępniania narkotyków innym osobom.

Jakie zarzuty usłyszał mężczyzna?

Z przekazanych informacji wynika, że jeden zarzut dotyczy posiadania środków narkotycznych. Pozostałych 20 ma związek z udostępnianiem i udzielaniem tych substancji innym osobom. Na obecnym etapie wiadomo przede wszystkim to, że śremscy policjanci zakończyli gromadzenie materiału w takim zakresie, który pozwolił na sformułowanie zarzutów.

Co zabezpieczyła śremska policja?

Wśród zabezpieczonych substancji była amfetamina. To jedyna konkretnie wskazana substancja w materiale opisującym sprawę. Nie podano natomiast, jakie jeszcze środki zabezpieczono ani w jakiej ilości.

Policja zwraca uwagę, że amfetamina należy do szczególnie niebezpiecznych narkotyków syntetycznych. W komunikacie podkreślono jej silne działanie uzależniające oraz to, że może wywoływać poważne skutki psychiczne, w tym stany lękowe, psychotyczne i agresję. To jednak stanowisko policji, a nie dodatkowe ustalenia procesowe w tej konkretnej sprawie.

Na jakim etapie jest sprawa?

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że materiały sprawy trafiły już do prokuratury. To oznacza, że postępowanie weszło w kolejny etap, ale nie ma jeszcze mowy o jego zakończeniu.

Policja zaznacza także, że sprawa jest rozwojowa. Nie podano jednak, jakie konkretne dalsze czynności są planowane ani czy można spodziewać się kolejnych zarzutów lub ustaleń.

Warto przy tym pamiętać, że przedstawienie zarzutów jest etapem postępowania i nie oznacza jeszcze prawomocnego rozstrzygnięcia. Materiał źródłowy nie informuje o akcie oskarżenia ani o wyroku.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://epoznan.pl/news-news-177792-33_latek_uslyszal_21_zarzutow_wszystkie_dotycza_zakazanych_substancji

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