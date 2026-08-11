Wenezuela wciąż zmaga się z konsekwencjami potężnych trzęsień ziemi, które nawiedziły kraj 24 czerwca. Oficjalne dane opublikowane przez władze wskazują, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do ponad 6300 osób. Ponad 73 tysiące ludzi otrzymało pomoc medyczną, co pokazuje skalę tragedii, która dotknęła kraj.

Jakie działania podejmują władze?

Przewodniczący parlamentu Wenezueli, Jorge Rodriguez, poinformował, że do tej pory usunięto nieco ponad 23 procent gruzów z zawalonych budynków. Wzrost liczby ofiar wskazuje, że prace związane z wydobywaniem ciał i ustalaniem tożsamości ofiar nadal trwają. Niezależny portal Efecto Cocuyo podkreśla, że proces ten jest w toku.

Jakie były skutki trzęsień ziemi?

Dwa silne wstrząsy o magnitudzie 7,2 i 7,5 najbardziej dotknęły północną część Wenezueli, w tym stolicę Caracas i region La Guaira. Bank Światowy oszacował, że straty finansowe spowodowane przez ten kataklizm wyniosły blisko 20 miliardów dolarów.

Władze w Caracas odpierają krytykę dotyczącą opóźnień w reakcji służb ratunkowych. Media donosiły o sytuacjach, w których ludzie własnoręcznie przeszukiwali gruzy w poszukiwaniu bliskich. Istnieją obawy, że rzeczywista liczba ofiar może być wyższa niż publikowane dane. Władze nie opublikowały oficjalnej listy zaginionych, a na jednym z nieoficjalnych portali zgłoszono ponad 29,5 tysiąca osób, z którymi utracono kontakt.

Źródło PAP.