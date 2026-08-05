Jakie ograniczenia wprowadzono na Węgrzech?

W związku z ekstremalną suszą i wysokimi temperaturami, Węgry zdecydowały się na wprowadzenie ograniczeń w zużyciu wody w 465 miejscowościach. Środki mają na celu ograniczenie zużycia wody pitnej do celów innych niż niezbędne, obejmując zakaz podlewania ogrodów, trawników lub parków wodą pitną przy użyciu węża; napełniania prywatnych basenów wodą z sieci wodociągowej; mycia pojazdów za pomocą węża; mycia dróg, chodników lub podwórek wodą z kranu oraz korzystania z automatycznych systemów nawadniania.

Jakie działania podjęto w związku z kryzysem wodnym?

Węgierski rząd, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do wody, zaangażował w akcję dystrybucji zarówno wojsko, jak i wolontariuszy z partii rządzącej Tiszy. Do dystrybucji wody na terenie całego kraju zaangażowano ok. 625 wolontariuszy rządzącej Tiszy premiera Petera Magyara - poinformował w środę klub parlamentarny partii. W ramach inicjatywy dostarczono 100 tys. litrów wody pitnej do 350 miejscowości. Zaangażowało się w nią również kilku posłów Tiszy.

Minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi podkreślił zaangażowanie wojska w tę operację, mówiąc: „węgierscy żołnierze ‚pracują dzień i noc’, aby zapewnić ludności ciągłe dostawy wody pitnej. Żołnierze przetransportowali już 2 mln litrów wody”.

Jakie są skutki kryzysu energetycznego?

Oprócz problemów z wodą, Węgry zmagają się również z wyzwaniami energetycznymi. Węgierski resort gospodarki i energetyki poinformował natomiast, że we wtorek szczytowe obciążenie węgierskiej sieci elektroenergetycznej wyniosło 6800 MW, co mieściło się w planowanym limicie 7100 MW. Ministerstwo przewiduje, że w środę obciążenie osiągnie 6900 MW, dodając, że rządowe działania zachęcające dużych odbiorców przemysłowych do oszczędzania energii przynoszą wymierne efekty.

Elektrownia jądrowa w Paksu, która zazwyczaj produkuje 2000 MW energii, obecnie działa na zmniejszonej mocy 230 MW z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju, niezbędnej do chłodzenia instalacji.

Co przyniesie przyszłość?

Minister środowiska Laszlo Gajdos ostrzegł, że najtrudniejsze dni jeszcze przed Węgrami, gdyż kraj zmaga się z falą upałów. W związku z obowiązującym do końca piątku ostrzeżeniem trzeciego stopnia przed upałami, Gajdos ostrzegł, że najtrudniejsze dni dopiero nadejdą. Zaapelował o dalsze odpowiedzialne korzystanie z wody, aby zagwarantować niezakłócone dostawy wody pitnej do gospodarstw domowych. Minister poinformował również, że dzięki wprowadzonym ograniczeniom zużycie wody spadło o 9 procent.

Źródło PAP.