Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa?

Władimir Putin zatwierdził ustawę, która znacząco ogranicza prawa Rosjan skazanych zaocznie i przebywających poza granicami kraju. Dokument, noszący tytuł „O tymczasowych środkach ograniczających wobec osób przebywających poza granicami Federacji Rosyjskiej i uchylających się od odbycia kary”, został opublikowany i wszedł w życie z dniem publikacji. Projekt tej ustawy został przyjęty przez Dumę Państwową 22 lipca, a cztery dni później zatwierdzony przez Radę Federacji.

Nowe przepisy dotyczą osób, które otrzymały zaoczne wyroki lub decyzje administracyjne za takie przewinienia jak dyskredytacja armii, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących statusu „zagranicznego agenta”, współpraca z organizacjami uznanymi w Rosji za niepożądane lub ekstremistyczne, czy też publiczne nawoływanie do sankcji przeciwko Rosji.

Jakie konsekwencje czekają na skazanych zaocznie?

Osoby objęte nowymi regulacjami zostaną wpisane do specjalnego rejestru prowadzonego przez ministerstwo sprawiedliwości. W praktyce oznacza to, że stracą dostęp do wielu usług świadczonych przez państwo oraz nie będą mogły dokonywać czynności prawnych w Rosji. Zakaz obejmuje transakcje dotyczące nieruchomości i pojazdów, rejestrację działalności gospodarczej, zaciąganie kredytów oraz korzystanie z bankowości elektronicznej i usług publicznych online. Ponadto, możliwe będzie blokowanie środków finansowych i majątku znajdującego się w kraju. Nowe przepisy ograniczają także dostęp do niektórych usług konsularnych, co utrudni uzyskanie nowych dokumentów.

Reakcje na nowe przepisy

Meduza przytacza wypowiedź przewodniczącego Dumy Państwowej Wiaczesława Wołodina z okresu, gdy ustawa była procedowana: „Ci, którzy wyjechali, powinni pomyśleć, w jaki sposób stanąć przed sądem i przyznać się do winy. Mam na myśli ludzi, którzy szkodzą naszemu krajowi. Ekstremistów, zdrajców naszej ojczyzny. Tych, którzy od lat robią wszystko, by zniszczyć nasze państwo. Usprawiedliwiają nazizm, znieważają naszych żołnierzy i oficerów. Jednocześnie ukrywają się przed odpowiedzialnością w innych państwach.”

Niepodległe media rosyjskie uważają, że ustawa jest skierowana głównie przeciwko opozycjonistom, dziennikarzom, działaczom społecznym i innym krytykom Kremla, którzy opuścili kraj po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Wielu z nich zostało skazanych zaocznie na podstawie przepisów, które weszły w życie po rozpoczęciu wojny, a które penalizują krytykę działań rosyjskiej armii i władz.

Radio Swoboda informuje, że prawnicy i obrońcy praw człowieka określają nowe przepisy jako ustawę o „faktycznym pozbawieniu obywatelstwa”, ponieważ osoby przebywające na emigracji tracą wiele podstawowych praw obywatelskich.

Źródło PAP.