Wybuch gazu zmiótł z powierzchni budynek dwukondygnacyjny

Trzy osoby, w tym dziecko, zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku eksplozji gazu, która zniszczyła dwukondygnacyjny kompleks mieszkalny w Dallas w stanie Teksas. Wybuch nastąpił w momencie, gdy strażacy przygotowywali się do ewakuacji budynku po zgłoszeniu wycieku gazu.

Pierwsi ratownicy dotarli na miejsce już dwie minuty po otrzymaniu zgłoszenia. Przez kolejne kilkanaście minut zabezpieczali teren, zamykali ulicę, lokalizowali źródło zagrożenia i przygotowywali sprzęt niezbędny do przeprowadzenia akcji. Do eksplozji doszło tuż przed wejściem strażaków do budynku i rozpoczęciem ewakuacji mieszkańców.

Szef Dallas Fire-Rescue Justin Ball podkreślił, że strażacy działali zgodnie z procedurami i nie zmarnowali ani chwili. Jak zaznaczył, wdrożenie wszystkich środków bezpieczeństwa wymaga czasu, a ich przestrzeganie było konieczne. Żaden z ratowników nie odniósł obrażeń.

W wybuchu zginęło dziecko i dorośli

W zniszczonym budynku znajdowały się 23 lokale zamieszkane przez 19 rodzin. Wśród ofiar śmiertelnych jest dziecko oraz dwie osoby dorosłe. Służby przez wiele godzin przeszukiwały rumowisko przy użyciu dronów, psów tropiących i specjalistycznych ekip. Ostatecznie potwierdzono, że nikt nie jest uznawany za zaginionego.

Według prawnika właściciela nieruchomości do tragedii mogło doprowadzić uszkodzenie podziemnego gazociągu podczas badań gruntu prowadzonych na potrzeby planowanej sprzedaży obiektu. Wstępne ustalenia amerykańskich śledczych również wskazują na naruszenie infrastruktury gazowej jako prawdopodobną przyczynę wybuchu. Po katastrofie wstrzymano dostawy gazu do okolicznej dzielnicy.

Eksperci przypominają, że wycieki gazu należą do najbardziej nieprzewidywalnych zagrożeń. Jak podkreślają, do zapłonu może dojść nagle i bez żadnych wcześniejszych sygnałów ostrzegawczych.