Surowsze kary za fałszowanie żywności. Nawet pięciokrotność zarobku ze sprzedaży

Jakie zmiany czekają sektor rolno-spożywczy?

Rada Ministrów we wtorek rozpatrzy projekt ustawy mającej na celu wprowadzenie surowszych kar za fałszowanie żywności. Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wdrożenie nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących jakości handlowej produktów w sektorze owoców i warzyw, bananów oraz wybranych suszonych owoców.

Co oznacza nowa definicja zafałszowanego produktu?

W projekcie ustawy wprowadzono nową definicję zafałszowanego artykułu rolno-spożywczego. Produkt taki to ten, który nie spełnia wymogów dotyczących oznakowania lub którego skład nie jest zgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów. Nowelizacja przewiduje także wprowadzenie kar finansowych za wprowadzanie do obrotu produktów z sektora owoców i warzyw oraz bananów, które są oznakowane niezgodnie z przepisami. Kary mogą sięgać do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej z ich sprzedaży.

Jakie będą zasady współpracy z organami ścigania?

Projekt ustawy określa zasady współpracy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z organami ścigania w zakresie wymiany informacji o oszustwach żywnościowych. "Objęcie oszustw żywnościowych sankcjami karnymi to jedno z rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, którą we wtorek zajmie się Rada Ministrów".

Źródło PAP.