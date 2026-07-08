Jakie zmiany czekają uczniów i pracowników?

Senat rozpoczął posiedzenie, podczas którego omawiane są istotne zmiany prawne. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska ogłosiła, że porządek obrad uzupełniono o nowelizację Prawa oświatowego. Nowe przepisy przewidują, że od 1 września 2026 roku uczniowie szkół podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, a także przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń komunikacyjnych. Zakaz obejmie zarówno lekcje, jak i przerwy oraz inne zajęcia w placówce, w tym te prowadzone poza szkołą, jak zajęcia wychowania fizycznego.

Co z ustawą antymobbingową?

Podczas posiedzenia senatorowie zajmują się również nowelizacją Kodeksu pracy i Kodeksu postępowania cywilnego, która ma na celu uproszczenie definicji mobbingu. Nowe przepisy definiują mobbing jako działania o charakterze nawracającym, powtarzającym się lub stałym, które mogą pochodzić od przełożonych, współpracowników, podwładnych, a także pojedynczych osób czy grup. Działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny. Uznano, że mobbing nie musi być intencjonalny ani wywoływać określonego skutku, a także obejmuje nakazywanie lub zachęcanie do takich zachowań.

Jakie inne zmiany są rozpatrywane?

W porządku obrad znalazła się również nowelizacja ustawy deweloperskiej, która ma zapewnić jednolity sposób udostępniania danych dotyczących nieruchomości. Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o grach hazardowych, które mają na celu uproszczenie przepisów i ograniczenie obciążeń administracyjnych.

Oprócz tego senatorowie będą dyskutować nad nowelizacją ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz Prawa o ruchu drogowym, która ma odciążyć sądy rejestrowe. Senat będzie również pracował nad nowelizacją Prawa wodnego oraz ustawą mającą poprawić równowagę płci w spółkach publicznych.

Co jeszcze znalazło się w porządku obrad?

Senatorowie zapoznają się także z informacją o działalności Rady Mediów Narodowych w 2025 roku oraz wysłuchają sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczącego ubiegłego roku. Przedstawiona zostanie również informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw człowieka i obywatela. Po rozpatrzeniu wszystkich ustaw przewidziane są głosowania, które odbędą się nie wcześniej niż w środę o godzinie 18.

Źródło PAP.