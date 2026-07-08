Te województwa są najbardziej dotknięte

Najnowsze dane z raportu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2025 roku”, opracowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, wskazują na wzrost zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu w całym kraju. Aż 99 procent przypadków wymagało hospitalizacji. Województwo podlaskie zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby zachorowań, z 228 przypadkami, a tuż za nim znajdują się województwa mazowieckie i warmińsko-mazurskie z odpowiednio 215 i 133 przypadkami. Pozostałe regiony kraju również odnotowały przypadki choroby, co potwierdza jej obecność na terenie całej Polski.

Co wpływa na wzrost zachorowań?

Zmiany klimatyczne oraz wzrastająca mobilność ludzi przyczyniają się do ekspansji kleszczy i wzrostu liczby zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. Rosnące temperatury i dłuższe okresy aktywności kleszczy zwiększają ryzyko zakażenia. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego podkreśla, że kleszczowe zapalenie mózgu to ostra choroba wirusowa, która może prowadzić do powikłań neurologicznych. Wirus przenoszony jest przez ukąszenia zakażonych kleszczy, a także poprzez spożycie niepasteryzowanego mleka zakażonych zwierząt.

Jakie są objawy i jak się chronić?

Choroba rozwija się w ciągu 7-14 dni i początkowo może przebiegać bezobjawowo lub przypominać grypę. W drugiej fazie może dojść do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego, co prowadzi do poważnych objawów jak zapalenie mózgu czy rdzenia kręgowego. U 35-58 procent pacjentów dochodzi do trwałych powikłań neurologicznych, a około jeden na stu przypadków kończy się śmiercią. Zakażenie może nastąpić nawet przy krótkotrwałym ukąszeniu, dlatego kluczowe jest szczepienie jako jedyna skuteczna forma ochrony. Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu jest zalecane, ale odpłatne, i dostępne w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach.

Szczepienia i programy ochronne

W Warszawie realizowany jest program darmowych szczepień dla mieszkańców w wieku od 20 do 59 lat, który obejmuje pełen schemat trzech dawek. To inicjatywa mająca na celu zwiększenie ochrony przed tą groźną chorobą. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego podkreśla, że mimo braku specyficznego leczenia, szczepienia mogą skutecznie zapobiegać rozwojowi choroby i jej powikłaniom.

Źródło PAP.