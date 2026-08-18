Jak rząd planuje chronić rolników przed roszczeniami?

W trakcie ostatnich obrad rządowych, ministrowie dyskutowali nad projektem ustawy, który ma na celu ochronę rolników przed roszczeniami wynikającymi z prowadzenia działalności rolniczej. Wprowadzone zmiany w Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie wykroczeń mają na celu zapewnienie, że prawidłowo prowadzone gospodarstwo rolne nie będzie uznawane za źródło nadmiernego zakłócania spokoju. Nowe przepisy mają chronić rolników przed skargami dotyczącymi hałasu i zapachów, pod warunkiem, że ich działalność jest zgodna z prawem.

Projekt ustawy zakłada także zwiększenie świadomości osób kupujących nieruchomości na terenach wiejskich. Nowi właściciele będą musieli złożyć oświadczenie, że są świadomi potencjalnych uciążliwości związanych z sąsiedztwem gospodarstw rolnych. Dodatkowo, zmiany w Kodeksie wykroczeń mają zapewnić ochronę rolnikom pracującym w nocy, jeśli ich działania są zgodne z wymogami agrotechnicznymi.

Co zmieni się w procesie inwestycyjnym?

Rząd pracuje również nad projektem ustawy usprawniającej proces inwestycyjny dla kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Propozycje Ministerstwa Infrastruktury mają na celu uproszczenie procedur administracyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na decyzje środowiskowe i budowlane. Zmiany mają dotyczyć inwestycji w sektorze transportu, gospodarki morskiej oraz gospodarki wodnej.

Inwestycje te mają być traktowane priorytetowo ze względu na ich znaczenie dla bezpieczeństwa i potrzeb obronnych kraju. Projekt zakłada m.in. skrócenie terminów sądowych oraz ułatwienia w usuwaniu zieleni. Wprowadzenie rygoru natychmiastowej wykonalności dla wybranych pozwoleń ma przyspieszyć realizację strategicznych przedsięwzięć.

Jakie zmiany w Funduszach Europejskich?

Ministrowie rozpatrują również zmiany w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027. Celem jest przeznaczenie dodatkowych środków na technologie obronne w ramach Funduszu Wsparcia Technologii Krytycznych. Jak informuje resort funduszy, po zmianie uchwały, technologie obronne staną się jednym z kluczowych obszarów finansowania.

Planowana uchwała przewiduje także przesunięcie części funduszy do programu Horyzont Europa, który wspiera badania naukowe i innowacje. Dzięki tej zmianie, polscy naukowcy i przedsiębiorcy, których projekty uzyskały wysokie oceny, ale nie otrzymały dofinansowania z powodu ograniczonego budżetu, będą mogli liczyć na unijne wsparcie.

Ponadto, ministrowie wysłuchają informacji od wiceszefowej Ministerstwa Obrony Narodowej, pełnomocniczki ds. wzmocnienia odporności państwa Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, dotyczących rozwoju i wzmocnienia potencjału krajowego przemysłu obronnego.

Źródło PAP.