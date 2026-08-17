Rośliny wodne w walce z rakiem. Nowe odkrycia naukowców z KUL

Jak rośliny wodne mogą wspierać profilaktykę nowotworową?

Naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II badają rośliny wodne z Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, aby odkryć ich potencjał w zapobieganiu nowotworom. Projekt ten, zatytułowany „Eksploracja obszarów wodnych woj. lubelskiego pod kątem nowych substancji chemoprewencyjnych”, jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jego celem jest znalezienie naturalnych związków, które mogą działać prewencyjnie na rozwój raka.

Jakie są pierwsze wyniki badań?

„Interesuje nas przede wszystkim działanie chemoprewencyjne – czyli takie, które nie tyle niszczy już powstałe komórki nowotworowe, co zapobiega ich powstawaniu poprzez modulację kluczowych procesów biologicznych prowadzących do kancerogenezy” – wyjaśnia cytowany w komunikacie dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych KUL prof. Maciej Masłyk.

Zespół naukowców przeanalizował ekstrakty z ponad 20 gatunków roślin wodnych. Materiał zebrany w terenie został poddany szczegółowej analizie fitochemicznej, a następnie testowany na modelach nowotworowych. Badania wykazały, że większość tych ekstraktów wykazuje silne działanie biologiczne przeciwko komórkom nowotworowym.

„Większość badanych ekstraktów wykazuje silną aktywność biologiczną wobec komórek nowotworowych. Co szczególnie istotne, analizowane są nie tylko efekty cytotoksyczne, ale również wpływ na procesy takie jak proliferacja komórek, stres oksydacyjny, regulacja cyklu komórkowego czy regulacja szlaków sygnałowych związanych z transformacją nowotworową” – podano w komunikacie.

Co dalej z wynikami badań?

Badacze mają nadzieję, że ich odkrycia przyczynią się do opracowania nowych strategii profilaktyki nowotworowej, takich jak suplementy diety lub leki wspierające ochronę przed rakiem. Badania te wpisują się w globalny trend poszukiwania naturalnych związków bioaktywnych jako elementów profilaktyki nowotworowej. „W przeciwieństwie do klasycznych terapii przeciwnowotworowych, które stosuje się po rozpoznaniu choroby, chemoprewencja koncentruje się na ograniczaniu ryzyka bądź opóźnieniu jej wystąpienia. Może to mieć szczególne znaczenie w populacjach podwyższonego ryzyka” - napisano.

Projekt realizowany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim łączy w sobie elementy hydrobiologii, biologii molekularnej, chemii i medycyny, co czyni go unikalnym na skalę światową.

Źródło PAP.