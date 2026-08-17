Ceny gazu w Europie rosną. Bliski Wschód w ogniu konfliktu

Czy sytuacja na Bliskim Wschodzie wpłynie na ceny gazu?

Ceny gazu w Europie doświadczają kolejnych wzrostów, osiągając 62,85 euro za megawatogodzinę, co oznacza wzrost o 2,3 procent. Wcześniej ceny wzrosły o 2,7 procent, osiągając najwyższy poziom od trzech tygodni. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie nieustannie reagują na napięcia międzynarodowe.

Pomimo wysiłków zmierzających do zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i otwarcia Cieśniny Ormuz, sytuacja pozostaje niepewna. Nowe starcia między Izraelem a Libanem dodatkowo komplikują sytuację, wpływając na rosnące ceny gazu.

Jakie są skutki konfliktów w regionie?

W ostatnich dniach doszło do eskalacji konfliktu między Izraelem a Libanem. Libańskie media państwowe informowały o siedmiu ofiarach śmiertelnych w wyniku izraelskiego ataku lotniczego w południowym Libanie, w miejscowości Ansar. Kolejne ataki miały miejsce w rejonie miasta Nabatijja, gdzie jedno z najsilniejszych uderzeń dotknęło wzniesienie Ali Taher, gdzie znajduje się duża baza militarna proirańskiego Hezbollahu.

Prezydent Libanu Joseph Aoun podkreślił, że izraelskie ataki są jasnym sygnałem w kontekście trwających negocjacji między oboma krajami, których kolejna runda ma odbyć się w Rzymie na początku września. Hezbollah zapowiedział odpowiedź na izraelskie działania, oskarżając Izrael o naruszenie rozejmu.

Jak Europa radzi sobie z rosnącymi cenami gazu?

Europa stoi przed wyzwaniem uzupełnienia zapasów gazu przed nadchodzącą zimą. Obecnie zapasy gazu ziemnego w magazynach Unii Europejskiej wynoszą 60,8 procent w porównaniu do pięcioletniej średniej wynoszącej 77,9 procent. Łącznie w magazynach znajduje się 686,99 terawatogodzin gazu.

„Magazyny gazu w Europie mogą wejść w zimę około 20 procent poniżej pięcioletniej normy” - napisał w rynkowej nocie Patricio Alvarez z Bloomberg Intelligence. „Ograniczone przepływy w Cieśninie Ormuz zacieśniają globalną sytuację na rynku gazu i nasilają konkurencję o ładunki tego paliwa” - dodał Alvarez.

Europa musi stawić czoła rosnącej konkurencji o dostawy gazu, zwłaszcza z krajami Azji, co dodatkowo wpływa na ceny i dostępność surowca.

Źródło PAP.