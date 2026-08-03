Jakie są plany Reform UK?

Reform UK, partia kierowana przez Nigela Farage'a, ogłosiła ambitne plany dotyczące zabezpieczenia brytyjskich granic przed nielegalnym napływem migrantów. Rzecznik partii do spraw wewnętrznych, Zia Yusuf, zapowiedział, że ugrupowanie zamierza zakończyć „inwazję na Brytanię” i postawić Brytyjczyków na pierwszym miejscu. Plan zakłada wykorzystanie brytyjskiej marynarki, wojsk lotniczych oraz lądowych do patrolowania granic.

Inspiracja z wydarzeń w Ceucie

Zia Yusuf wyjaśnił, że pomysł ten częściowo inspirowany jest sytuacją w Ceucie, gdzie tysiące osób nielegalnie przekroczyło granicę z Maroka do hiszpańskiej enklawy. Reform UK chce, aby łodzie z migrantami były przechwytywane przez marynarkę i zawracane do Francji lub Belgii.

Reakcja rządu i opozycji

Pomysły Reform UK spotkały się z krytyką ze strony rządzącej Partii Pracy. Rzecznik partii uznał je za powtórkę starych pomysłów Partii Konserwatywnej i próbę odwrócenia uwagi od finansowych kontrowersji wokół partii. Chodzi między innymi o nieujawnienie przez Nigela Farage'a 5 milionów funtów, które otrzymał w 2024 roku od miliardera Christophera Harborne’a.

Dane o migracji i działania rządu

Premier Andy Burnham podkreślił, że jego rząd będzie działał bez wytchnienia w kwestii migrantów, a kluczowe jest lepsze egzekwowanie prawa. Podkreślił, że liczba migrantów napływających do Wielkiej Brytanii jest obecnie mniejsza niż w poprzednich latach. Lipiec tego roku był najspokojniejszym miesiącem od sześciu lat pod względem liczby przybywających migrantów.

Statystyki migracyjne

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, liczba migrantów przybywających do Wielkiej Brytanii w lipcu była najniższa od lipca 2020 roku. Wyniosła 2316 osób, co stanowiło ponad 50 procent mniej niż w lipcu poprzedniego roku. Od momentu objęcia urzędu przez Andy'ego Burnhama do kraju przypłynęło 2057 osób, w porównaniu do 1962 osób w tym samym okresie ubiegłego roku.

Popularność partii politycznych

Reform UK przez długi czas prowadziło w sondażach, jednak po zmianie premiera na Andy'ego Burnhama, Partia Pracy zyskała przewagę. Badanie Opinium z 1 sierpnia wskazuje, że Partia Pracy mogłaby liczyć na 27 procent poparcia, Reform UK na 23 procent, a Partia Konserwatywna na 17 procent.

Źródło PAP.