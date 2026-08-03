Nowe zgłoszenia oszustw w WhatsAppie

CERT Polska poinformował o licznych zgłoszeniach nowych oszustw w aplikacji WhatsApp. Z informacji przekazanych przez organizację wynika, że chodzi o przypadki z ostatnich dni związane z przejmowaniem kont użytkowników.

Chodzi o schemat, w którym punktem wyjścia jest przejęcie konta, a kolejnym krokiem rozsyłanie wiadomości do kontaktów ofiary. Po uzyskaniu dostępu do konta przestępcy wysyłają z niego wiadomości o rzekomym konkursie i proszą o oddanie głosu.

W praktyce taka wiadomość trafia więc z przejętego konta prawdziwego użytkownika. To właśnie podszycie się pod właściciela konta ma uwiarygodnić prośbę i skłonić odbiorców do wykonania dalszych działań opisanych przez CERT.

Jak dochodzi do przejęcia konta

Z opisu CERT wynika, że rzekomym warunkiem oddania głosu ma być „weryfikacja” przez konto WhatsApp. To właśnie ten krok ma skłonić użytkownika do wykonania działania, które otwiera przestępcom dostęp do konta.

Według organizacji chodzi o sparowanie urządzenia oszustów z cudzą aplikacją. Może do tego dojść na dwa sposoby opisane w komunikacie: po zeskanowaniu podstawionego kodu QR albo po przepisaniu kodu weryfikacyjnego.

Kolejność zdarzeń opisana przez CERT jest jasna: najpierw pojawia się wiadomość o rzekomym konkursie, potem wymóg „weryfikacji”, a następnie czynność, która pozwala połączyć obce urządzenie z kontem ofiary. Po takim sparowaniu przestępcy mogą korzystać z przejętego konta i wysyłać z niego kolejne wiadomości już w imieniu jego właściciela.

CERT podkreśla też, że w praktyce w ten sposób przestępcy uzyskują dostęp do pieniędzy ofiary. Organizacja nie podała innych szczegółów procederu, ale wyraźnie zaznaczyła, że po zauważeniu przejęcia konta potrzebna jest szybka reakcja.

Co zrobić po przejęciu konta WhatsApp

CERT zaleca, by osoba, która padła ofiarą takiego oszustwa, jak najszybciej odparowała wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji. Chodzi o urządzenia połączone z kontem, bo to właśnie ich sparowanie daje przestępcom dostęp do aplikacji.

Organizacja wskazuje ten krok jako kluczowy po zauważeniu przejęcia. Według CERT tylko w ten sposób można odciąć oszustom możliwość dalszego korzystania z konta.

Z przekazanego komunikatu wynika też praktyczna konsekwencja dla poszkodowanych: nie chodzi wyłącznie o samo przejęcie konta, ale również o dalsze rozsyłanie wiadomości i wykorzystanie dostępu uzyskanego przez przestępców. Dlatego zalecenie odparowania wszystkich dodanych urządzeń ma służyć natychmiastowemu zablokowaniu tego mechanizmu.

W komunikacie nie pojawiły się inne szczegółowe instrukcje dotyczące tego typu sytuacji. Najmocniej wybrzmiewa jednak jedno zalecenie: po stwierdzeniu, że konto zostało przejęte, trzeba działać szybko i usunąć z niego wszystkie dodane urządzenia, do których właściciel nie powinien mieć dostępu.

Źródło: CERT Polska. Tekst powstał przy wsparciu AI.