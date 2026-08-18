Jakie są szanse na produkcję pocisków Patriot w Polsce?

Wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że we wtorek będzie prowadzić rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych w Warszawie na temat możliwości produkcji pocisków do systemów Patriot w Polsce. „Faktycznie dzisiaj będę rozmawiała w Warszawie ze stroną amerykańską na ten temat” – powiedziała w radiu TOK FM. Dodała, że rozmowy te są kontynuacją wcześniejszych negocjacji, które trwają już od kilku tygodni.

Konkurencja z Niemcami i zmiana planów USA

Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że Polska konkuruje z Niemcami o możliwość produkcji rakiet do systemów Patriot. „Jesteśmy już daleko po rozmowach rozpoznawczych, ten proces trwa od kilku tygodni” – przypomniała. Wspomniała również, że temat budowy fabryki na Ukrainie został całkowicie porzucony po tym, jak prezydent USA Donald Trump zmienił swoje stanowisko. „Prezydent Trump zmienił zdanie. Już wprost mówi o tym, że o produkcji pocisków do Patriotów na Ukrainie nie ma mowy” – powiedziała.

Kiedy zapadnie decyzja?

Na pytanie o termin podjęcia decyzji przez Stany Zjednoczone, Sobkowiak-Czarnecka odpowiedziała, że może to nastąpić w ciągu miesiąca lub dwóch. „My wszystkie te opcje dzisiaj kładziemy na stole. Ja myślę, że sama decyzja to jest kwestia miesiąca, dwóch” – stwierdziła. Dodała, że realizacja projektu zależy od tego, czy fabryka będzie budowana od podstaw, czy zostaną wykorzystane istniejące zakłady.

Dlaczego Polska jest dobrym miejscem na produkcję?

Według Sobkowiak-Czarneckiej, produkcja pocisków w Polsce ma sens z dwóch powodów. Po pierwsze, Polska znajduje się na terenie Unii Europejskiej, co zapewnia bezpieczeństwo produkcji. Po drugie, amerykański przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie zaspokoić własnego popytu, co sprawia, że produkcja w Polsce mogłaby odciążyć amerykańskie zakłady. „Większość świata, w sprawie pocisków do Patriotów, wisi, mówiąc kolokwialnie, na produkcji amerykańskiej” – zaznaczyła.

Współpraca międzynarodowa i wcześniejsze porozumienia

Pod koniec lipca Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała produkcję rakiet w Polsce we współpracy z USA i Ukrainą. „Chodzi o to, by ta produkcja odbywała się w miejscu bezpiecznym” – argumentowała. Wspomniała również o porozumieniu podpisanym na szczycie NATO w lipcu w Ankarze, dotyczącym serwisowania pocisków PAC-3 do Patriotów w Europie, w którym uczestniczyły Polska, USA, Holandia, Niemcy i Szwecja.

Źródło PAP.