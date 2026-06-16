Poznań upamiętnia Czerwiec '56. Obchody 70. rocznicy wydarzeń

Wyjątkowy charakter tegorocznej akcji

Inauguracja tegorocznej edycji akcji „Światełko dla Czerwca '56” odbędzie się na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11 przy grobie Romka Strzałkowskiego, trzynastoletniego ucznia, który był najmłodszą ofiarą tamtych wydarzeń. Romek zginął 28 czerwca 1956 roku, a jego pogrzeb miał miejsce 2 lipca.

W ramach akcji uczniowie, wspólnie z nauczycielami z zaprzyjaźnionych szkół, odwiedzą miejsca pochówku ofiar, uczestników oraz osób, które przyczyniły się do zachowania pamięci o Poznańskim Czerwcu. Na grobach zostaną zapalone symboliczne znicze.

Współpraca z Aresztem Śledczym

W tym roku akcja posiada szczególny charakter – oprócz tradycyjnych zniczy, na grobach pojawią się także małe tabliczki z grafiką odnoszącą się do Poznańskiego Czerwca 1956. Tabliczki te zostały wykonane przez osadzonych z Aresztu Śledczego w Poznaniu, którzy już w poprzednim roku zaangażowali się w upamiętnienie uczestników zrywu.

Patronat i czas trwania wydarzenia

Tegoroczna, dwudziesta edycja akcji „Światełko dla Czerwca '56” została objęta honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Uroczystości potrwają do 26 czerwca, a ich celem jest nie tylko uczczenie pamięci zmarłych, ale także edukacja młodszych pokoleń o znaczeniu tych wydarzeń.

Źródło PAP.