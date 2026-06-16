Zmiany w zespole Wisła Płock. Kto zastąpi zwolnionego trenera?

Koniec pracy Misiury w zespole Wisła Płock

Szkoleniowiec Mariusz Misiura definitywnie pożegnał się z drużyną występującą w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej. Decyzja o zakończeniu współpracy z dotychczasowym trenerem zapadła oficjalnie we wtorek na mocy obustronnego porozumienia stron. Czterdziestopięcioletni menedżer prowadził zespół z Mazowsza dokładnie od pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku. To pod jego wodzą płocczanie wywalczyli w dwa tysiące dwudziestym piątym roku wspaniały awans do krajowej elity po udanych barażach.

Historyczny sezon powrotny do najwyższej ligi przyniósł kibicom wiele skrajnych i bardzo intensywnych emocji. Prowadzona przez Misiurę drużyna grała wyśmienicie, co pozwoliło jej zakończyć rundę jesienną ubiegłych rozgrywek na zaszczytnej pierwszej pozycji. Niestety forma sportowa zespołu uległa nieznacznemu pogorszeniu w drugiej części wyczerpujących zmagań. Ostatecznie piłkarze z Mazowsza uplasowali się na ósmym miejscu w klasyfikacji generalnej na finiszu sezonu Ekstraklasy.

„Mariusz Misiura odchodzi z Wisły Płock. Umowa z trenerem została rozwiązana za porozumieniem stron. Trenerze, dziękujemy za wszystko!”

Czy Adam Majewski obejmie stery w drużynie?

Zgodnie z doniesieniami dziennikarzy wolne stanowisko pierwszego szkoleniowca obejmie we wtorek pięćdziesięciodwuletni Adam Majewski. Urodzony w Płocku fachowiec wraca w rodzinne strony po latach zbierania trenerskich szlifów w innych dużych ośrodkach. W przeszłości reprezentował on barwy miejscowego klubu jako zawodnik, a następnie zakładał koszulki Lecha Poznań oraz warszawskiej Legii. Swoją bogatą karierę szkoleniową rozpoczynał właśnie w Wiśle, pracując początkowo jako asystent i opiekun zespołu rezerw. Później prowadził z powodzeniem piłkarzy Stomilu Olsztyn, Stali Mielec oraz młodzieżową reprezentację Polski do lat dwudziestu jeden.

Wtorkowe przetasowania wewnątrz klubu dotyczyły nie tylko kluczowej posady głównego trenera drużyny seniorów. Zarząd poinformował również o niezwykle istotnych modyfikacjach w ścisłych strukturach kierowniczych sekcji piłkarskiej. Z funkcją prezesa pożegnał się definitywnie Piotr Sadczuk, który zarządzał tym strategicznym pionem przez ostatnie trzy lata. Obowiązki najważniejszego działacza przejął Maciej Wiącek, pełniący do tej pory rolę wiceprezesa. Nowy sternik od bardzo długiego czasu pozostaje związany z płocką organizacją sportową.