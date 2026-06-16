Iga Świątek wprost o sukcesie Mai Chwalińskiej. "Zmieni się jej życie o 180 stopni"

Iga Świątek o osiągnięciach Mai Chwalińskiej

Iga Świątek w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty przyznała, że Maja Chwalińska rozegrała fantastyczne zawody. Zaznaczyła, że to osiągnięcie całkowicie odmieni życie tenisistki. Liderka rankingu podkreśliła, że historia zawodniczki z Dąbrowy Górniczej to piękny przykład, jak wiele można zdziałać w profesjonalnym sporcie dzięki determinacji i ciężkiej pracy.

Świątek nie ukrywała, że sukces Chwalińskiej przyniósł jej sporo powodów do uśmiechu. Zwróciła uwagę, że Maja pokonała wiele świetnych rywalek, co pozwoliło jej doświadczyć niezwykłych emocji, jakie towarzyszą grze na tak późnym etapie turnieju wielkoszlemowego, co jest doświadczeniem zupełnie innym niż w przypadku mniejszych imprez.

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Oglądałam każdy mecz poza finałem, bo wtedy już wróciłam do treningów

Dzika karta na Wimbledon dla Mai Chwalińskiej

Wielu miłośników tenisa liczyło, że Maja Chwalińska otrzyma "dziką kartę", co do niedawna graniczyło z cudem. Wśród kandydatek znajdowały się bowiem znacznie bardziej utytułowane zawodniczki, w tym Serena Williams, która aż siedmiokrotnie wygrywała zmagania na londyńskiej trawie. Wcześniej Polka zdołała awansować zaledwie do drugiej rundy Wimbledonu, więc wydawało się, że znów będzie musiała rywalizować w kwalifikacjach, podobnie jak miało to miejsce we Francji. Ostatecznie jednak organizatorzy przyznali Chwalińskiej "dziką kartę".

Wiem, ile Maja przeszła, więc cieszę się, że odmieniła swoje życie tym, co wypracowała w Paryżu

Start turnieju na trawiastych kortach w Londynie

Rywalizacja na prestiżowych kortach All England Clubu rozpocznie się 29 czerwca, a spotkanie decydujące o triumfie zaplanowano na 12 lipca. Maja Chwalińska na szczęście nie musi grać w kolejnych kwalifikacjach, we wtorek Polce przyznano "dziką kartę". Iga Świątek będzie walczyć o obronę zeszłorocznego trofeum.