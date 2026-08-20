Na zmianach w podatkach skorzystają nauczyciele? ZNP wyraża sceptycyzm

Jakie zmiany w podatkach czekają nas w 2027 roku?

W środę rząd przedstawił propozycje dotyczące nadchodzących zmian w systemie podatkowym, które mają wejść w życie w 2027 roku. Premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański ogłosili, że pierwszy próg podatkowy zostanie zwiększony z 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych. Dodatkowo, wprowadzone zostanie nowe, pośrednie opodatkowanie w wysokości 24 procent dla dochodów mieszczących się w przedziale od 130 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych. Dochody przekraczające 150 tysięcy złotych będą nadal opodatkowane stawką 32 procent.

Co to oznacza dla nauczycieli?

Minister edukacji Barbara Nowacka zwróciła uwagę na korzyści, jakie nowe przepisy przyniosą nauczycielom. Podkreśliła, że wielu nauczycieli nie odczuwało dotychczas podwyżek, ponieważ ich wyższe zarobki były niwelowane przez wejście w wyższy próg podatkowy.

„Cieszę się, że udało nam się tę elementarną sprawiedliwość podatkową dla Was uzyskać” – napisała na swoich mediach społecznościowych Barbara Nowacka. Wiceministra Katarzyna Lubnauer dodała, że zmiany te przyczynią się do większych oszczędności w portfelach nauczycieli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego pozostaje sceptyczny

Pomimo zapowiedzi rządu, Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraził sceptycyzm wobec wprowadzanych zmian. Według związku, nauczyciele często przekraczają drugi próg podatkowy nie z powodu wysokich zarobków, ale dlatego, że są zmuszeni pracować na dwóch etatach lub zwiększać wymiar czasu pracy, aby związać koniec z końcem.

„Jeśli nauczyciele przekraczają drugi próg podatkowy to nie z powodu wysokich pensji, tylko dlatego, że pracują na dwóch etatach lub w zwiększonym wymiarze czasu pracy” – skomentował Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Inne planowane zmiany podatkowe

Oprócz zmian w skali podatkowej PIT, rząd planuje również podniesienie podstawowej stawki podatku CIT z 19 procent do 22 procent. Zmiana ta dotyczyć będzie podmiotów, które osiągają roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, a także podatkowych grup kapitałowych. Premier Donald Tusk podkreślił, że celem tych zmian jest stworzenie bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego, który odciąży obywateli, a większe obciążenia nałoży na największe firmy.

„Jestem przekonany, że po zmianach system podatkowy będzie sprawiedliwszy, a korzyści będą dotyczyły milionów ludzi, którzy dziś ponoszą najcięższe daniny. Chcemy zrównoważyć wysiłek finansowy wszystkich obywateli i obciążyć największe firmy” - powiedział Premier Donald Tusk.

Źródło PAP.