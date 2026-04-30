Król Karol III oddaje hołd ofiarom 11 września

W trakcie swojej wizyty w Nowym Jorku, król Karol III wraz z królową Kamilą uczcili pamięć ofiar zamachów z 11 września 2001 roku. Pod pomnikiem National 9/11 Memorial król złożył kwiaty, a następnie spotkał się z rodzinami ofiar oraz ratownikami. Ceremonia odbyła się w ciszy, zgodnie z tradycją tego miejsca. Jak donosi stacja WABC, sama obecność króla miała "szczególne znaczenie" dla uczestników, a jeden z nich zauważył, że "to pokazuje wciąż istniejącą więź między obydwoma krajami".

Wizyta w Harlemie i spotkania biznesowe

Po ceremonii upamiętniającej, król udał się do Harlemu, gdzie odwiedził miejską farmę, która wspiera lokalną społeczność. To działanie jest zgodne z jego długoletnim zaangażowaniem w kwestie środowiskowe. Następnie monarcha uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami amerykańskiego i brytyjskiego biznesu w Rockefeller Center. Według CNN, rozmowy dotyczyły inwestycji w Wielkiej Brytanii oraz doświadczeń przedsiębiorców, a uczestniczyli w nich szefowie największych firm z sektora finansowego i technologicznego.

Innowacje edukacyjne i relacje handlowe

Podczas spotkań w Manhattan High Schools król Karol III krótko odniósł się do innowacji edukacyjnych, wyrażając poparcie dla programów wymiany młodzieży. W dalszej części wizyty monarcha uczestniczył w wydarzeniu gospodarczym US-UK business trade event, które miało na celu podkreślenie znaczenia relacji handlowych i zachęcenie do nowych inwestycji po obu stronach Atlantyku.

Królowa Kamila i wydarzenia kulturalne

W tym samym czasie królowa Kamila skupiła się na wydarzeniach związanych z kulturą i literaturą. Odwiedziła New York Public Library, gdzie przekazała nowy egzemplarz maskotki z serii "Kubuś Puchatek" i czytała fragment książki dzieciom. Spotkała się również z przedstawicielami świata wydawniczego.

Gala w Metropolitan Museum of Art

Na zakończenie dnia para królewska wzięła udział w uroczystej gali w Metropolitan Museum of Art. Jak zapowiada CNN, wydarzenie celebrowało brytyjsko-amerykańskie dziedzictwo artystyczne. Podczas gali zainaugurowano nową wystawę poświęconą wpływowi brytyjskiego rzemiosła na design w Stanach Zjednoczonych.

Symboliczne gesty i wspólne cele

Wizyta króla Karola III i królowej Kamili w Nowym Jorku jest pierwszą wizytą urzędującego brytyjskiego monarchy od czasu podróży królowej Elżbiety II w 2010 roku. Wydarzenie ma na celu umocnienie relacji gospodarczych, środowiskowych i kulturalnych między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, mimo istniejących napięć politycznych. W planie dnia znalazł się także przejazd ekologicznym pojazdem elektrycznym przez Central Park, co stanowiło symboliczny gest w stronę wspólnych celów klimatycznych obu narodów.

Źródło PAP.