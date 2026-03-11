Quiz PRL. To prawda, czy fałsz? Komplet punktów, tylko dla tych, którzy żyli za komuny

Czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) obfitowały w paradoksy, które mocno oddziaływały na życie i sposób myślenia wielu pokoleń Polaków. Choć codzienność w PRL-u bywa idealizowana, była pełna trudności, ograniczeń, ale też solidarności, kreatywności i dążenia do wolności. Pamiętasz te czasy? Rozwiąż nasz quiz!

i Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna