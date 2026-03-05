Kampania „Panowie! Jazda po zdrowie!” - bezpłatny, nieinwazyjny i bezbolesny „przegląd techniczny” organizmu w mobilnej stacji kontroli zdrowia

25 lutego Fundacja Hasco-Lek uruchomiła skierowaną do mężczyzn kampanię zdrowotną „Panowie! Jazda po zdrowie!”. W jej ramach w trzyetapową trasę po 20 miastach w Polsce wyruszy 24 maja Hascobus - mobilna stacja kontroli zdrowia, gdzie mężczyźni poprzez bezpłatne, szybkie, bezbolesne i nieinwazyjne badania dokonają „przeglądu technicznego” organizmu.

„Niepokojące dane o zdrowiu mężczyzn w Polsce sprawiły, że wraz z ekspertami z Rady Naukowej Fundacji Hasco-Lek podjęliśmy decyzje o skierowaniu kampanii zdrowotnej właśnie do panów. Chcemy, żeby profilaktyka stała się dla panów czymś naturalnym i aby zadbali o swoje zdrowie. >>Panowie! Jazda po zdrowie!<< to pierwsza w Polsce kampania, która tak szeroko podchodzi do zdrowia mężczyzn, ale również całkowicie nowy rozdział dla Fundacji Hasco-Lek, która w tym roku obchodzi 20-lecie swojego istnienia” - podkreśla Agnieszka Han, prezes zarządu Fundacji Hasco-Lek.

Na pokładzie Hascobusa znajdą się 4 gabinety: pielęgniarski, USG, długowieczności i jakości życia oraz farmaceutyczny. W pierwszym zostanie zmierzone ciśnienie, tętno oraz wykonane jednokanałowe EKG. W drugim: USG tętnic szyjnych, jąder oraz jamy brzusznej z oceną gruczołu krokowego. W trzecim, nastawionym na ocenę zdrowia kardiometabolicznego, będzie badana sprawność (testy FMS - Functional Movement Screen) i skład ciała. Natomiast w czwartym farmaceuta dokona przeglądu stosowanych leków i suplementów.

Trasę Hascobusa podzielono na trzy etapy. Po raz pierwszy Hascobus pojawi się 24 maja we Wrocławiu, następnie odwiedzi Oleśnicę (25.05), ponownie Wrocław (26.05), Wałbrzych (27.05), Legnicę (28.05), Łódź (29.05), Stryków (30.05) i Siechnice (31.05). Drugi etap trasy rozpocznie się 28.06 we Wrocławiu, a potem Hascobus ruszy do: Częstochowy (29.06), Zabrza (30.06), Krakowa (1.07) i Nysy (2.07). Ostatni etap trasy to: Lądek-Zdrój (19.07), Milicz (20.07), Poznań (21.07), Gdańsk (22.07), Gdynia (23.07), Grudziądz (24.07) oraz Warszawa (25.07).

„Panowie! Jazda po zdrowie!” to pierwsza kampania zdrowotna, którą Fundacja Hasco-Lek, obchodząca w tym roku 20-lecie istnienia, uruchomiła w ramach programu „Zdrowie na pokolenia”. Inspiracją do działania było także ustanowienie przez Sejm RP 2026 roku - Rokiem Profilaktyki, ukierunkowanym na edukację zdrowotną, zapobieganie i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych.

„Mężczyźni skupiają się na medycynie >>naprawczej<<, a nie profilaktyce, tymczasem aktywność fizyczna, właściwa dieta, sen oraz prawidłowe wskaźniki masy ciała - BMI i WHR - przekładają się na kondycję fizyczną, jakość relacji, życie seksualne oraz możliwość realizacji pasji i rozwoju zawodowego” - zaznacza dr Krzysztof Bilmin, dyrektor ds. medycznych w Hasco-Lek S.A.

Program badań, które będą prowadzone podczas kampanii w Hascobusie powstał przy współpracy z ekspertami z Rady Fundacji Hasco-Lek, w której skład wchodzą uznani eksperci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. dr hab. n. med. Ernest Kuchar, prof. dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, dr n. farm. Artur Owczarek, dr n. med. Mateusz Babicki oraz dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz.

„Ważnym aspektem jest świadoma regeneracja. Wzorce środowiskowe promują bardzo aktywny tryb życia, ciągłe napięcie. Mężczyźni są w trybie walki i mam wrażenie, że również aktywność sportową dobierają w formie walki. Natomiast organizm regeneruje się w ciszy i spokoju. Moją rolą jest, aby to uświadamiać mężczyznom, przypominać o jakości snu, bo sen to regeneracja układu nerwowego, regeneracja tkanek, np. nabłonka w jelicie. A nie będzie dobrego snu, jeżeli nie będziemy przechodzić bardzo łagodnie z trybu walki do trybu wyciszenia organizmu” - wskazuje dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz.

W opinii dr n. farm. Artura Owczarka problemem stało się samoleczenie oraz suplementacja bez wskazań lekarskich, stąd ważna jest rola farmaceuty, aby dokonał przeglądu zażywanych preparatów pod kątem wzajemnych interakcji.

„Ogromna grupa leków była kiedyś dostępna tylko na receptę, teraz już nie jest. Niektóre leki wykluczają stosowanie innych. Do tego dochodzą suplementy, które pokochali Polacy, a których nie można stosować bez umiaru. Często lepszy efekt daje dieta - dobrze zbilansowane, nieprzetworzone jedzenie” - podkreśla Artur Owczarek.

Dr n. med. Mateusz Babicki wyraża nadzieję, że Hascobus przyczyni się do zwiększenia świadomości mężczyzn, a także upowszechni wiedzę o programach profilaktycznych oferowanych przez system ochrony zdrowia.

„Nowo wdrożony program profilaktyczny >>Moje Zdrowie<< jest dostępny dla osób już po 20. roku życia, bez względu na występujące jednostki chorobowe. Zachęcam każdego do wzięcia udziału w tym badaniu. Pamiętajmy, że są także badania profilaktyczne w zakresie nowotworu jelita grubego, który jest również jednym z najczęściej występujących u mężczyzn” - mówi Mateusz Babicki.

Do badania się podczas kampanii „Panowie! Jazda po zdrowie!” motywują także jej ambasadorowie: kierowca rajdowy Rafał Sonik, pisarz Andrzej Ziemiański, założyciel Fundacji Hasco-Lek - Stanisław Han, podróżnik Jaś Mela, kolarz Maciej Bodnar, kulturysta Przemysław Tuszyński oraz sportowiec i prezes klubu niesłyszących „Świt” - Maciej Jacyna.

Działania edukacyjne wspierają partnerzy merytoryczni: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Business Centre Club, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Partnerstwo na rzecz Profilaktyki i Leczenia Otyłości, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Polskie Towarzystwo Cyfryzacji Medycyny i Farmacji oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.

Więcej na temat kampanii na: Kampania „Panowie! Jazda po zdrowie” - Fundacja Hasco-Lek

Źródło informacji: PAP MediaRoom