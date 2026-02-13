Państwowa telewizja Iranu opublikowała "listę celów". Na niej wizerunek premiera Izraela

Irańska telewizja państwowa opublikowała listę potencjalnych celów izraelskich urzędników wojskowych i nuklearnych.

Lista zawiera nazwiska i zdjęcia 50 osób, w tym premiera Izraela i dowódców wojskowych.

Działanie Iranu jest odpowiedzią na wcześniejsze groźby Izraela dotyczące ataku na irańskie obiekty nuklearne.

Groźby w języku hebrajskim

Prezenter programu w irańskiej telewizji posunął się do wygłoszenia groźby w języku hebrajskim: „Ustalimy czas waszej śmierci, poczekajcie na Ababila”, odnosząc się do irańskiego drona. Takie działania dodatkowo zaostrzają napięcia między oboma krajami.

Teheran obecnie prowadzi rozmowy z Waszyngtonem dotyczące swojego programu nuklearnego. W międzyczasie, premier Netanjahu wrócił do Izraela po swojej wizycie w Stanach Zjednoczonych. W oświadczeniu dla dziennikarzy po przylocie powiedział, że prezydent USA Donald Trump wierzy, iż Iran może zostać zmuszony do zaakceptowania „dobrego porozumienia”. Jednak Netanjahu wyraził swoje wątpliwości co do skuteczności tych rozmów.

Netanjahu o warunkach porozumienia

Netanjahu podkreślił, że jakiekolwiek porozumienie z Iranem musi uwzględniać kluczowe problemy, które są szczególnie istotne dla Izraela. Chodzi o kwestie związane z irańskim programem nuklearnym, budową rakiet balistycznych oraz wsparciem Teheranu dla organizacji terrorystycznych.

