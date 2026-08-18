Indonezja walczy z pożarami lasów. Czy sztuczny deszcz to rozwiązanie?

Jak Indonezja radzi sobie z pożarami lasów?

W Indonezji pożary lasów i torfowisk osiągnęły niepokojącą skalę, zmuszając władze do podjęcia nadzwyczajnych działań. W pierwszej połowie roku zniszczeniu uległo ponad 100 tysięcy hektarów lasów, jednak niezależne analizy sugerują, że liczba ta może być znacznie wyższa i sięgać nawet 285 tysięcy hektarów. W obliczu tak poważnego kryzysu, rząd zdecydował się na zastosowanie technologii wywoływania sztucznego deszczu.

Na czym polega wywoływanie sztucznego deszczu?

Operacje zasiewania chmur polegają na rozpylaniu w nich substancji takich jak jodek srebra czy sól, co ma na celu wywołanie opadów nad terenami dotkniętymi pożarami. „Optymalizujemy chmury, które mogą przynieść deszcz” – tłumaczy meteorolog Safillah Anggie Wahyuni po patrolowym locie nad miastem Palangkaraya na wyspie Borneo. Według danych indonezyjskiej agencji meteorologicznej, od 2021 roku do sierpnia bieżącego roku przeprowadzono 252 takie operacje.

Czy sztuczny deszcz to skuteczne rozwiązanie?

Środowiska naukowe i ekolodzy wyrażają sceptycyzm wobec tej metody. Ekspert w dziedzinie hydroklimatologii, I Putu Santikayasa, podkreśla, że podczas szczytu pory suchej efektywność zasiewania chmur jest ograniczona z powodu braku naturalnych chmur. Budi Harsoyo z agencji meteorologicznej przyznaje, że jest to jedynie „środek łagodzący, a nie trwałe rozwiązanie”.

Problem systemowy a działania doraźne

Ekolodzy wskazują, że doraźne akcje odwracają uwagę od głównego problemu, jakim jest masowa konwersja lasów i torfowisk na potrzeby plantacji. Uli Arta Siagian z organizacji WALHI apeluje, aby państwo zaprzestało wydawania pozwoleń na działalność w rejonach zagrożonych pożarami. Wypalanie gruntów przez drobnych rolników, które jest powszechną praktyką, przyczynia się do większości pożarów.

Skutki pożarów i wpływ El Nino

Walka z pożarami toczy się głównie na ziemi, gdzie niemal 50 tysięcy strażaków stawia czoła żywiołowi. Pożary mają również transgraniczne konsekwencje – gęsty dym z Indonezji zmusił do zamknięcia szkół w malezyjskiej części wyspy Borneo. El Nino, naturalna anomalia klimatyczna, dodatkowo pogarsza sytuację, powodując ekstremalne susze w Azji Południowo-Wschodniej.

Źródło PAP.