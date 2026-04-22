Danone wzmacnia swoje zaangażowanie w zdrowie Polaków i zapowiada kolejne innowacyjne kroki. Pierwsze działania już w maju

Po pierwszym roku życia dieta wielu dzieci w Polsce przestaje odpowiadać ich realnym potrzebom rozwojowym. Według ogólnopolskiego badania PITNUTS 2024, obejmującego kompleksową ocenę sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. miesiąca do 6. roku życia, aż 95% dzieci po 1. roku życia otrzymuje niewystarczającą ilość witaminy D, a 44% dzieci w tej samej grupie wiekowej zmaga się z niedoborem wapnia. Autorzy badania wskazują również na niedostateczną podaż innych istotnych składników, takich jak błonnik, witamina E, żelazo czy jod [3]. Wyniki PITNUTS zostały opublikowane na łamach naukowego czasopisma Nutrients [1]. Na tej podstawie można stwierdzić, że diety częściej uwzględniające produkty mleczne - m.in. jogurt naturalny, kefir, maślankę czy twaróg - stanowią istotne źródło wapnia, szczególnie w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym.

- Dane te pokazują, że dieta najmłodszych często nie nadąża za ich realnymi potrzebami rozwojowymi - niedobory kluczowych składników pojawiają się już na bardzo wczesnym etapie życia. Dlatego jasno definiujemy nasze zobowiązania - w tym globalny cel, aby do 2030 roku 95% oferty produktów mlecznych i pochodzenia roślinnego Danone było źródłem co najmniej dwóch istotnych dla zachowania zdrowia składników odżywczych - mówi Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone w Polsce.

Wiedza zobowiązuje do działania

Danone od lat konsekwentnie przekłada wiedzę naukową i obserwacje dotyczące realnych potrzeb żywieniowych na konkretne zmiany w portfolio. W Polsce, już dziś 82% produktów mlecznych firmy uznawana jest za korzystne dla zdrowia [4], co odzwierciedla długofalową strategię poprawy ich składu i wzmacniania wartości odżywczej. W praktyce oznacza to m.in. więcej białka, wapnia i witaminy D w codziennych produktach - średnia zawartość białka na 100 g produktu w ofercie produktów mlecznych wzrosła o ponad 15% w porównaniu do 2024 roku, a w 2025 r. 58% produktów mlecznych było źródłem wapnia. Jednocześnie, odpowiadając na powszechny niedobór witaminy D, Danone znacząco rozszerzył ofertę produktów dostarczających ten składnik - w 2025 r. 49% portfolio było jego źródłem.

- Równolegle od lat realizujemy ambitny program redukcji cukru. W 2025 r. wolumen produktów bez dodatku cukru w naszej ofercie produktów mlecznych i pochodzenia roślinnego w Polsce wzrósł o 37%, a średnia zawartość cukru spadła o 4% względem roku wcześniejszego. Dla przykładu, w ciągu dekady zawartość cukru w serku Danio została obniżona o 12%. Nie jest to łatwy proces, bo każda zmiana zawartości cukru pociąga za sobą zmiany w całej recepturze produktu tak, by walory smakowe dla konsumenta pozostały na niezmiennie wysokim poziomie. Obniżanie zawartości cukru w produktach musi być prowadzone w sposób stopniowy - zaznacza Marek Sumiła - Warto pamiętać, że już teraz 100% produktów dla dzieci zawiera poniżej 10 g cukru na 100 g - dodaje Marek Sumiła.

Kolejnym obszarem działań jest rozwój produktów funkcjonalnych, odpowiadających na potrzeby współczesnych konsumentów. Danone dynamicznie rozwija m.in. linie wysokobiałkowe oraz produkty fermentowane, takie jak jogurty, kefiry i napoje jogurtowe wykorzystując własne, unikalne szczepy bakterii - np. L.casei Danone. W ofercie znajdują się m.in. produkty bogate w białko, wapń oraz zawierające szczepy kultur bakterii, które wspierają codzienną dietę i świadome podejście do żywienia.

Krok w stronę zdrowszej przyszłości

Patrząc w przyszłość, Danone jasno definiuje swoje kolejne zobowiązania. Do 2030 roku 95% globalnej oferty produktów mlecznych i pochodzenia roślinnego ma być źródłem co najmniej dwóch istotnych dla zachowania zdrowia składników odżywczych, a firma będzie dalej rozwijać w Polsce kategorię jogurtów i kefirów naturalnych, wzmacniać funkcjonalność produktów oraz dodawać składniki o pozytywnym wpływie na zdrowie. Równocześnie Danone deklaruje, że nigdy nie wprowadzi produktów dla dzieci z zawartością cukru przekraczającą 10 g/100 g. Strategia poprawy składu produktów pozostaje oparta na najnowszych odkryciach naukowych i długofalowej odpowiedzialności za zdrowie konsumentów.

- Wyznaczając cele na kolejne lata, koncentrujemy się na tym, by nasze działania miały realny wpływ na jakość codziennej diety. Odpowiedzialność producenta żywności polega na długofalowym podejściu - opartym na nauce, konsekwencji i jasno określonych priorytetach zdrowotnych. To właśnie w ten sposób chcemy budować wartość zarówno dla konsumentów, jak i całego rynku - podsumowuje Marek Sumiła.

Nauka przez doświadczanie

Doceniając rolę edukacji w kształtowaniu trwałych nawyków żywieniowych, Danone rozszerza swoje działania także poza portfolio produktowe i sięga po innowacyjne formy popularyzowania wiedzy, zapraszając do doświadczeń opartych na nauce - już na początku maja 2026 roku odwiedzający kompleks Centrum Nauki Kopernik, a dokładnie Pawilon 512 przy Bulwarach Wiślanych będą mogli wziąć udział w immersyjno-sensorycznej podróży przez układ pokarmowy w ramach Instalacji „Jelita, wchodzę w to!”, łączącej edukację z angażującym doświadczeniem.

[1] Sawicki M. i in., Diet Quality and Nutrient Adequacy Among Polish Children, Nutrients, 2025 [Źródło: Diet Quality and Nutrient Adequacy Among Polish Children]

[2] Raport Związku Polskich Przetwórców Mleka [Źródło: https://www.portalmleczarski.pl/sdc_download/5770/?key=eya3ukar3xm2r2ik1ckfo5lbw6ouaz]

[3]Badanie „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. m. ż. do 6. r. ż. badanie przekrojowe, ogólnopolskie 2024 rok - PITNUTS 2024” [Źródło: XujVHR3gOqTwsQkQdSGx.pdf]

[4] W 2025 roku 82% sprzedanego wolumenu produktów nabiałowych Danone osiągnęło profil żywieniowy odpowiadający poziomowi uznawanemu za korzystny dla zdrowia. Oznacza to, że większość produktów firmy spełnia wymagania dotyczące kompozycji składników, w tym obniżonego poziomu cukru, tłuszczu i soli, przy jednocześnie wysokiej zawartości składników pożądanych, takich jak białko, wapń czy witamina D. Profil żywieniowy, który firma stosuje do oceny swoich produktów, opiera się na przejrzystym i międzynarodowo uznawanym podejściu. Analizuje zarówno składniki, które powinny być ograniczane w codziennej diecie, na przykład cukry proste, tłuszcze nasycone oraz sód, jak i składniki szczególnie wartościowe. Dzięki temu można uzyskać obiektywną ocenę, która pozwala lepiej zrozumieć wpływ produktu na zdrowie.

