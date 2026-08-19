Caritas Polska: 76 projektów w 35 krajach w 2025 roku

Jakie działania podejmuje Caritas Polska?

W 2025 roku Caritas Polska zrealizował aż 76 projektów pomocowych w 35 różnych krajach, przeznaczając na te inicjatywy znaczną kwotę 52 milionów złotych. Działania organizacji obejmują szeroki zakres sektorów, w tym zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych, takich jak dostarczanie odzieży, środków czystości oraz artykułów codziennego użytku dla najuboższych. W obszarze zdrowia i dożywiania Caritas finansuje ośrodki zdrowia, zapewnia opiekę medyczną matkom i noworodkom oraz dystrybuuje paczki i ciepłe posiłki, szczególnie w krajach dotkniętych kryzysami. Dodatkowo organizacja angażuje się w zapewnienie schronienia, zabezpieczając miejsca noclegowe oraz wspierając odbudowę domów zniszczonych przez katastrofy naturalne i konflikty.

Jakie są wyzwania dla pracowników humanitarnych?

W ciągu ostatnich trzech lat na całym świecie zginęło ponad tysiąc pracowników humanitarnych, w tym członkowie Caritasu. W 2022 roku dwóch pracowników straciło życie w Mariupolu i Gazie. Caritas Polska jest częścią globalnej sieci Caritas Internationalis, działającej na 200 terytoriach na całym świecie. Pomimo zagrożeń, pracownicy Caritasu wykonują swoje zadania z determinacją i odwagą. „Mimo zagrożenia Caritas nadal tam jest, a pracownicy wykonują swoją codzienna misję z niezwykłym zaangażowaniem i odwagą, pomimo ciągłego ryzyka utraty życia” - podkreślili.

Jakie są potrzeby humanitarne na świecie?

Według szacunków Caritasu, aż 239 milionów ludzi na całym świecie potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej. Programy pomocowe Organizacji Narodów Zjednoczonych planują dotrzeć z celowaną pomocą do 135 milionów najbardziej zagrożonych osób. Raporty Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej wskazują, że większość ofiar cywilnych w konfliktach ginie w krajach objętych planami humanitarnymi, a niemal co piąte dziecko na świecie żyje w strefie konfliktu lub z niej uciekło.

Jakie są działania Caritas Polska w Polsce?

W 2025 roku Caritas Polska przeznaczył ponad 64,5 miliona złotych na pomoc ofiarom powodzi w Polsce. Organizacja, reaktywowana w 1990 roku przez Konferencję Episkopatu Polski, składa się z Caritasu Polska oraz 44 Caritasów diecezjalnych, które świadczą pomoc na poziomie lokalnym. Caritas Polska jest także częścią Caritas Europa i współpracuje z lokalnymi strukturami w 195 krajach, aby nieść pomoc w sytuacjach kryzysowych na całym świecie.

Źródło PAP.