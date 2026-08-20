El. MŚ koszykarzy. Porażka Polaków z Bośnią i Hercegowiną przed kluczowymi meczami

Historyczna porażka z Bośnią

Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii ulegli reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Dotychczasowe pięć spotkań o punkty, w tym ostatnie w 1/8 finału mistrzostw Europy w Rydze wygrane 80:72, kończyło się zwycięstwami Polaków. Mecz w Hrasnicy miał zacięty przebieg, a najwięcej trudności polskiej obronie sprawił zawodnik Utah Jazz, Jusuf Nurkić, który rzucił 18 punktów.

Polacy wystąpili osłabieni brakiem kilku kluczowych graczy. W zespole zabrakło m.in. naturalizowanego Jordana Loyda, a także Andrzeja Pluty i Łukasza Kolendy. Zabraknie również Jakuba Szumerta i Jakuba Urbaniaka grających w NCAA oraz kontuzjowanego Miłosza Majewskiego.

Jakie są kolejne plany kadry?

Kolejnym sprawdzianem dla podopiecznych trenera Igora Milicicia będzie towarzyskie starcie z Grecją. Mecz odbędzie się w sobotę w Atenach w hali o pojemności 20 tysięcy widzów. Z Grecji reprezentacja uda się bezpośrednio do Rygi.

Spotkania II etapu kwalifikacji mistrzostw świata zaplanowano na koniec sierpnia. Polacy zagrają z Izraelem 27 sierpnia w Rydze, a trzy dni później w Ergo Arenie zmierzą się z Niemcami. Bośniacy w tej fazie eliminacji zagrają z Włochami i Litwą.