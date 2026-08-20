Podwyżka podatku CIT. Te spółki mogą stracić najwięcej

Jakie zmiany w CIT proponuje rząd?

Rząd planuje podnieść stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 22% dla firm, które osiągają roczne przychody przekraczające 50 milionów euro. Propozycje te zostały przedstawione przez premiera Donalda Tuska oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Zmiany te mają na celu zwiększenie dochodów budżetowych, ale mogą mieć różne skutki dla różnych sektorów gospodarki.

Jak podwyżka CIT wpłynie na zyski firm?

Według analityków Erste Group, podwyżka CIT może skutkować średnim spadkiem zysków netto spółek giełdowych o około 3,7% w kolejnych latach. Zmiany te mogą być bardziej dotkliwe dla firm o wysokich kosztach, które nie podlegają odliczeniu, takich jak KGHM, gdzie wpływ na zyski może sięgać nawet 7%. To oznacza, że firmy te mogą być zmuszone do szukania sposobów na zredukowanie kosztów lub zwiększenie przychodów, aby zrównoważyć wpływ wyższych podatków.

Czy sektor bankowy odczuje zmiany?

Proponowane zmiany nie obejmują sektora bankowego, ponieważ dla banków już wcześniej ustalono wyższe stawki podatkowe. Od 2026 roku będą one wynosić 30%, a następnie 26% w 2027 roku i 23% od 2028 roku. "W związku z tym bezpośredni wpływ na banki powinien być znikomy. Każdy efekt byłby ograniczony do spółek zależnych niebędących bankami, takich jak firmy leasingowe czy zajmujące się zarządzaniem aktywami." To oznacza, że banki nie będą musiały martwić się o dodatkowe obciążenia podatkowe w najbliższym czasie.

Jak zmiany podatkowe wpłyną na gospodarkę?

Analitycy Erste Group zauważają, że niższe podatki dla gospodarstw domowych o średnich dochodach mogą częściowo zrekompensować wzrost CIT. To może prowadzić do wyższego dochodu rozporządzalnego i potencjalnie silniejszej konsumpcji. Firmy związane z wydatkami dyskrecjonalnymi, takie jak Allegro czy LPP, mogą być potencjalnymi beneficjentami. Z kolei bardziej rygorystyczne traktowanie ryczałtowych systemów opodatkowania może negatywnie wpłynąć na bogatszych podatników i ich wydatki na dobra luksusowe.

Co dalej z propozycjami zmian w podatkach?

Reakcja giełdy na proponowane zmiany podatkowe może być opóźniona do czasu, gdy ustawa zostanie ostatecznie zatwierdzona przez prezydenta. Zgodnie z propozycjami, od 2027 roku limit przychodów dla ryczałtu ma spaść do 250 tysięcy euro z obecnych 2 milionów euro. Danina solidarnościowa wzrośnie o 1 punkt procentowy. Premier Tusk podkreślił, że zmiany obejmą 3,5 miliona podatników i będą neutralne dla budżetu. Kwota wolna od podatku pozostaje bez zmian, co oznacza, że nie będzie dodatkowych ulg dla podatników w najbliższym czasie.

Źródło PAP.