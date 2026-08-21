WTA w Cincinnati. Zaskakujący obrót spraw na korcie po zaledwie 31 minutach

Krótki mecz i krecz Jeleny Rybakiny

Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju tenisowego rozgrywanego w Cincinnati. Polska tenisistka rozegrała w ćwierćfinale zaledwie 31 minut. Jej przeciwniczka, Jelena Rybakina, skreczowała przy stanie 4:1 dla zawodniczki broniącej tytułu. Kazaszka od początku spotkania zmagała się z widocznym dyskomfortem fizycznym.

Wiceliderka światowego rankingu przystąpiła do rywalizacji z taśmą naklejoną na lewej łydce. W szóstym gemie poprosiła o przerwę medyczną z powodu problemów ze ścięgnem Achillesa. Po konsultacji z fizjoterapeutką próbowała jeszcze kontynuować grę. Nie zdołała jednak serwować z pełną siłą i ostatecznie podjęła decyzję o wycofaniu się z rywalizacji.

Z kim Iga Świątek zagra w półfinale?

W sobotnim półfinale Polka zmierzy się z rozstawioną z numerem trzecim Jessicą Pegulą. Amerykanka pokonała wcześniej swoją rodaczkę Amandę Anisimovą po bardzo zaciętym, trzysetowym boju. Spotkanie to zakończyło się wynikiem 6:4, 2:6, 7:6 (7-4). Bilans dotychczasowych spotkań obu tenisistek wynosi obecnie 7-5 na korzyść polskiej zawodniczki.

Pozostałe mecze ćwierćfinałowe zostały zaplanowane na piątek. Coco Gauff zagra z Martą Kostiuk, natomiast Sara Bejlek zmierzy się z Madison Keys. Turniej w amerykańskim Cincinnati to kluczowy sprawdzian formy. Stanowi on ostatni przystanek przed wielkoszlemowym US Open, który rozpocznie się w Nowym Jorku 30 sierpnia.