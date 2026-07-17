Bon senioralny - jak działa?

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą wsparcia dla osób starszych, wprowadzającą bon senioralny. To świadczenie, które nie jest wypłacane w formie gotówki, ale ma na celu pomoc seniorom w codziennych czynnościach. Obejmuje ono takie usługi jak pomoc w ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków, utrzymaniu porządku, a także wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych i utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem.

Dlaczego wsparcie dla seniorów jest ważne?

"Wsparcie osób starszych nie może być jałmużną ani zbędnym kosztem. Jest wyrazem solidarności i spłatą długów wdzięczności wobec pokolenia, które budowało fundamenty współczesnej Polski" – podkreślił Nawrocki.

Pomimo że ustawa jest krokiem w dobrym kierunku, Nawrocki zauważa, że jest ona skromniejsza niż wcześniejsze zapowiedzi rządu. Zwraca uwagę, że liczba osób, które otrzymają pomoc na początku, może być niewielka w stosunku do rzeczywistych potrzeb.

Kto skorzysta z bonu senioralnego?

Bon senioralny ma być dostępny dla każdego obywatela Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który ukończył 65 lat i którego średni dochód nie przekracza 3410 zł. Program zostanie wdrożony stopniowo, zaczynając od gmin, które nie oferowały dotychczas publicznych usług opiekuńczych.

Zgodnie z krytykowanym przez środowisko senioralne mechanizmem pierwszeństwo mogą otrzymać gminy, które dotychczas nie rozwijały usług opiekuńczych, podczas gdy samorządy od lat inwestujące w takie rozwiązania będą musiały czekać. Pomimo tych wad ustawa jest krokiem we właściwym kierunku – ocenił Nawrocki.

Co dalej z opieką długoterminową?

Nawrocki podkreślił, że oczekuje rozwinięcia ustawy w kierunku kompleksowego systemu opieki długoterminowej. "Seniorzy potrzebują czegoś więcej niż efektownej nazwy programu. Potrzebują dostępnej opieki, odpowiedzialnego finansowania i pewności, że państwo nie pozostawi ich samym" – zaznaczył prezydent. Ustawa przygotowana przez pełnomocnika rządu do spraw polityki senioralnej Marzenę Okłę-Drewnowicz realizuje jeden z kluczowych elementów Krajowego Planu Odbudowy. Nowe rozwiązania mają ułatwić seniorom życie w ich własnym środowisku oraz poprawić jakość i koordynację usług zdrowotnych i społecznych.

Źródło PAP.