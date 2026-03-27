Rusza specjalna oferta na serię realme 16 Pro – fotograficzne smartfony z wyjątkowym prezentem dla kupujących

Seria realme 16 Pro powstała dla użytkowników, którzy oczekują smartfona czegoś więcej niż tylko płynnego działania. Model realme 16 Pro+ oferuje jedyny w segmencie peryskopowy teleobiektyw z 3,5-krotnym zoomem optycznym, co w połączeniu z designem od mistrza Naoto Fukasawy i certyfikatem IP69 czyni go kompletnym rozwiązaniem w swojej klasie.

Jak odebrać prezent od realme?

Aby skorzystać ze specjalnej oferty, marka przygotowała prostą ścieżkę dla każdego użytkownika:

Kup smartfon — należy nabyć realme 16 Pro+ 5G lub realme 16 Pro 5G w terminie od 17.03 do 29.03.2026 r. Zachowaj dowód zakupu — konieczne jest zachowanie paragonu lub faktury dołączonej podczas zakupu. Zarejestruj się — w terminie od 17.03 do 12.04.2026 r. zarejestruj swój zakup na stronie realmemembers.pl, dołączając dowód zakupu oraz numer IMEI urządzenia. Wybierz swój bonus — realme Watch 5 w kolorze czarnym lub słuchawki realme Buds T500 Pro w kolorze czarno-granatowym. Ciesz się nowym sprzętem — w ciągu 30 dni od pozytywnej weryfikacji, wybrany prezent zostanie wysłany bezpośrednio na podany adres.

Specjana oferta obejmuje smartfony realme 16 Pro i 16 Pro+ zakupione w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Max Elektro, a także na Allegro, realmeshop.pl oraz u operatorów sieci Plus i Play.

U operatorów sieci Orange oraz T-Mobile, smartwatch lub słuchawki otrzymają osoby, które nabędą smartfon realme 16 Pro+.

O realme

realme to globalna firma zajmująca się technologiami konsumenckimi, która zdobywa rynek smartfonów i czyni najnowocześniejsze technologie bardziej dostępnymi. Dostarcza konsumentom gamę urządzeń w przystępnych cenach, o najwyższej jakości i wzornictwie, jednocześnie wyznaczając trendy. Marka założona przez Sky Li w 2018 roku w zaledwie trzy lata stała się jednym z pięciu głównych graczy na rynku smartfonów w 30 krajach na całym świecie. Produkty firmy są dostępne w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i Afryce, a jej globalna baza użytkowników to ponad 200 milionów osób. Rok 2024 był dla realme czasem rebrandingu, powstało wtedy nowe hasło „Make it real”. realme zamierza skoncentrować się bardziej na młodych użytkownikach i zapewnić im realne, klarowne i namacalne korzyści w codziennym życiu.

Więcej informacji na stronie: www.realme.com

Materiał reklamowy