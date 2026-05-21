iPhone 17e i tapety Photo Shuffle. Pomysł na prezent na Dzień Matki pełen wzruszających wspomnień

Apple mocno stawia teraz na emocje i codzienne doświadczenia użytkowników. Z jednej strony promuje nowego iPhone’a 17e jako sprzęt dla osób ceniących prostotę i wygodę, z drugiej – przypomina o funkcji Photo Shuffle w iOS 26, dzięki której ekran telefonu może zamienić się w mały album pełen wspomnień. I właśnie ten zestaw to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają niebanalnego pomysłu na Dzień Matki - łączy w sobie praktyczność, bliskość i wiele wzruszających wspomnień.
Idealny telefon dla mam
iPhone 17e nie jest najbardziej spektakularnym smartfonem w ofercie Apple. Nie próbuje nawet konkurować z modelami Pro pod względem bajerów czy futurystycznych funkcji. I chyba właśnie dlatego może okazać się świetnym wyborem dla wielu mam.
Smartfon ma kompaktowy rozmiar, dobrze leży w dłoni i nie przytłacza skomplikowaną obsługą. Ekran OLED Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala zapewnia wysoką jasność i przyjemne kolory, a nowy procesor A19 sprawia, że system działa szybko i płynnie nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Dużym plusem jest też bateria, która spokojnie wytrzymuje cały dzień pracy, oraz wsparcie dla MagSafe. Magnetyczne ładowarki czy etui naprawdę potrafią ułatwić codzienne korzystanie z telefonu – zwłaszcza osobom, które nie chcą walczyć z kablami i szukać ładowarki po całym domu.
To sprzęt dla użytkowników praktycznych. Dla tych, którzy chcą telefonu niezawodnego, intuicyjnego i po prostu wygodnego na co dzień.
Photo Shuffle – mała funkcja, duże emocje
Najciekawsze w tym wszystkim jest jednak to, że sam telefon może stać się bardzo osobistym prezentem. W iOS 26 Apple rozwija funkcję Photo Shuffle, czyli dynamicznych tapet zmieniających się na ekranie blokady.
W praktyce działa to bardzo prosto. Można stworzyć własny zestaw zdjęć – rodzinnych fotografii, wspomnień z wakacji, zdjęć wnuków, pupili czy ulubionych miejsc – a system będzie automatycznie zmieniał tapety w ciągu dnia. Raz pojawi się fotografia z rodzinnego obiadu, chwilę później kadr znad morza albo zabawne selfie sprzed kilku lat.
I właśnie tutaj pojawia się ten bardziej emocjonalny wymiar technologii. Bo nagle smartfon przestaje być tylko urządzeniem do odbierania telefonów czy sprawdzania wiadomości. Staje się czymś bardzo osobistym.
Jak ustawić tapetę Photo Shuffle?
Cały proces zajmuje dosłownie chwilę. Wystarczy wejść w Ustawienia, wybrać Tapeta, kliknąć "Dodaj nową tapetę", a następnie opcję "Photo Shuffle". Zdjęcia można dobrać ręcznie albo wybrać konkretne osoby, albumy czy kategorie, np. Natura lub Miasta.
Użytkownik sam decyduje też, jak często fotografie mają się zmieniać – co godzinę, codziennie, po dotknięciu ekranu albo przy każdym zablokowaniu telefonu.
Dodatkowa gratka: Apple dorzuciło również efekt przestrzennych zdjęć 3D, które delikatnie poruszają się podczas przechylania iPhone’a. Niby mała rzecz, a cieszy.
Technologia, która buduje bliskość
W reklamach smartfonów zwykle mówi się o procesorach, aparatach i parametrach technicznych. Tymczasem w przypadku Dnia Matki dużo ważniejsze wydaje się coś innego – kontakt i codzienna bliskość.
FaceTime, szybkie wysyłanie zdjęć, rodzinne grupy, wspólne albumy czy właśnie spersonalizowane tapety sprawiają, że technologia staje się bardziej ludzka. Nie chodzi już wyłącznie o sam telefon, ale o emocje, które się z nim wiążą.
I może właśnie dlatego iPhone 17e razem z funkcją Photo Shuffle to jeden z tych prezentów, które mają szansę naprawdę sprawić mamie radość - nie tylko w dniu jej święta, ale także znacznie później.