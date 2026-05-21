iPhone 17e i tapety Photo Shuffle. Pomysł na prezent na Dzień Matki pełen wzruszających wspomnień

Apple mocno stawia teraz na emocje i codzienne doświadczenia użytkowników. Z jednej strony promuje nowego iPhone’a 17e jako sprzęt dla osób ceniących prostotę i wygodę, z drugiej – przypomina o funkcji Photo Shuffle w iOS 26, dzięki której ekran telefonu może zamienić się w mały album pełen wspomnień. I właśnie ten zestaw to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają niebanalnego pomysłu na Dzień Matki - łączy w sobie praktyczność, bliskość i wiele wzruszających wspomnień.

Idealny telefon dla mam

iPhone 17e nie jest najbardziej spektakularnym smartfonem w ofercie Apple. Nie próbuje nawet konkurować z modelami Pro pod względem bajerów czy futurystycznych funkcji. I chyba właśnie dlatego może okazać się świetnym wyborem dla wielu mam.

Smartfon ma kompaktowy rozmiar, dobrze leży w dłoni i nie przytłacza skomplikowaną obsługą. Ekran OLED Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala zapewnia wysoką jasność i przyjemne kolory, a nowy procesor A19 sprawia, że system działa szybko i płynnie nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Dużym plusem jest też bateria, która spokojnie wytrzymuje cały dzień pracy, oraz wsparcie dla MagSafe. Magnetyczne ładowarki czy etui naprawdę potrafią ułatwić codzienne korzystanie z telefonu – zwłaszcza osobom, które nie chcą walczyć z kablami i szukać ładowarki po całym domu.

To sprzęt dla użytkowników praktycznych. Dla tych, którzy chcą telefonu niezawodnego, intuicyjnego i po prostu wygodnego na co dzień.

Photo Shuffle – mała funkcja, duże emocje

Najciekawsze w tym wszystkim jest jednak to, że sam telefon może stać się bardzo osobistym prezentem. W iOS 26 Apple rozwija funkcję Photo Shuffle, czyli dynamicznych tapet zmieniających się na ekranie blokady.

W praktyce działa to bardzo prosto. Można stworzyć własny zestaw zdjęć – rodzinnych fotografii, wspomnień z wakacji, zdjęć wnuków, pupili czy ulubionych miejsc – a system będzie automatycznie zmieniał tapety w ciągu dnia. Raz pojawi się fotografia z rodzinnego obiadu, chwilę później kadr znad morza albo zabawne selfie sprzed kilku lat.

I właśnie tutaj pojawia się ten bardziej emocjonalny wymiar technologii. Bo nagle smartfon przestaje być tylko urządzeniem do odbierania telefonów czy sprawdzania wiadomości. Staje się czymś bardzo osobistym.

i Autor: Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

Jak ustawić tapetę Photo Shuffle?

Cały proces zajmuje dosłownie chwilę. Wystarczy wejść w Ustawienia, wybrać Tapeta, kliknąć "Dodaj nową tapetę", a następnie opcję "Photo Shuffle". Zdjęcia można dobrać ręcznie albo wybrać konkretne osoby, albumy czy kategorie, np. Natura lub Miasta.

Użytkownik sam decyduje też, jak często fotografie mają się zmieniać – co godzinę, codziennie, po dotknięciu ekranu albo przy każdym zablokowaniu telefonu.

Dodatkowa gratka: Apple dorzuciło również efekt przestrzennych zdjęć 3D, które delikatnie poruszają się podczas przechylania iPhone’a. Niby mała rzecz, a cieszy.

i Autor: Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

Technologia, która buduje bliskość

W reklamach smartfonów zwykle mówi się o procesorach, aparatach i parametrach technicznych. Tymczasem w przypadku Dnia Matki dużo ważniejsze wydaje się coś innego – kontakt i codzienna bliskość.

FaceTime, szybkie wysyłanie zdjęć, rodzinne grupy, wspólne albumy czy właśnie spersonalizowane tapety sprawiają, że technologia staje się bardziej ludzka. Nie chodzi już wyłącznie o sam telefon, ale o emocje, które się z nim wiążą.

I może właśnie dlatego iPhone 17e razem z funkcją Photo Shuffle to jeden z tych prezentów, które mają szansę naprawdę sprawić mamie radość - nie tylko w dniu jej święta, ale także znacznie później.