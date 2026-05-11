Poznaj dwóch studentów z Polski, którzy wygrali konkurs Apple Swift Student Challenge 2026

„Rozpiętość twórczości, którą obserwujemy w ramach konkursu Swift Student Challenge, nie przestaje nas zadziwiać”, mówi Susan Prescott, wiceprezeska Apple w pionie Worldwide Developer Relations. „Tegoroczni laureaci zaprezentowali niesamowite sposoby wykorzystania możliwości platform Apple, języka Swift i narzędzi AI do tworzenia projektów aplikacji, które są zarówno imponujące pod względem technicznym, jak i z uwagi na swoje znaczenie. Rozpiera nas duma, że możemy wspierać rozwój tych twórców i z niecierpliwością wyczekujemy ich kolejnych projektów”.

1. Adam Markocki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stworzył aplikację pomagającą przygotować się na sytuacje kryzysowe

Gdy wojna w sąsiedniej Ukrainie zmieniła codzienne życie w całym regionie, Adam Markocki zaczął zastanawiać się nad tym, jak naprawdę przygotowani na sytuacje kryzysowe są zwykli ludzie. To pytanie ostatecznie zainspirowało powstanie SafePoland — aplikacji typu „playground”, która zapewniła mu pierwsze zwycięstwo w konkursie Apple Swift Student Challenge.

Aplikacja SafePoland, stworzona przy użyciu Swift i Xcode, to kompleksowy przewodnik pomagający przygotować się na sytuacje kryzysowe osobom mieszkającym w Polsce i podróżującym po kraju. Użytkownicy znajdą w niej instrukcje krok po kroku dotyczące różnych zagrożeń, od powodzi po naloty, ale także kontakty alarmowe, obsługę wielu języków oraz przykładowe nagrania sygnałów alarmowych. To funkcje, których drukowane poradniki po prostu nie są w stanie zaoferować.

„Od 24 lutego 2022 roku nasze życie zmieniło się” - mówi Adam, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. „W Polsce wszyscy mamy świadomość, że ryzyko wojny w jakiejś formie istnieje. Nasza historia nauczyła mnie, że lepiej być przygotowanym, bo nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć”.

Jak przyznaje Adam, pomysł na aplikację pojawił się po tym, jak polski rząd wysłał do obywateli drukowane poradniki dotyczące przygotowania na sytuacje kryzysowe.

Rząd zaczął wydawać papierowe poradniki dotyczące tego, jak zachować się w sytuacji zagrożenia” - wspomina. „Jednak z kartki nie usłyszysz, jak brzmi syrena alarmu przeciwlotniczego. Dziś niemal każdy posiada telefon zawsze przy sobie, dlatego chciałem stworzyć narzędzie wspierające nasze bezpieczeństwo, które ludzie mogliby nosić w kieszeni”.

SafePoland została zaprojektowana z myślą o sytuacjach wysokiego stresu, dlatego duży nacisk położono na dostępność i przejrzystość. Aplikacja obsługuje pięć języków, posiada duże przyciski, kontrastowe elementy graficzne oraz zawiera uproszczone instrukcje krok po kroku, które mają pozostać czytelne nawet w chwilach paniki.

„Projektowanie z myślą o stresujących sytuacjach było dla mnie absolutnym priorytetem” – podkreśla Adam. „W sytuacjach kryzysowych ludzie wpadają w panikę. Moja aplikacja skupia się na najważniejszych instrukcjach i eliminuje wszelkie bariery w momentach, gdy liczy się każda sekunda”.

Adam stworzył projekt przy użyciu Swift i Xcode, wykorzystując w trakcie prac także narzędzia AI. Jak przyznaje, Claude pomógł przyspieszyć część zadań programistycznych oraz przygotowanie tłumaczeń na inne języki. Z kolei narzędzia do generowania obrazów wsparły tworzenie ilustracji.

„Same tłumaczenia zajęłyby mi ogromną ilość czasu, gdybym robił je w sposób tradycyjny” - podkreśla. „Dzięki AI mogłem bardziej skupić się na tworzeniu samego doświadczenia użytkownika i rozwiązywaniu konkretnego problemu”.

Choć Adam studiuje stosunki międzynarodowe, a nie informatykę, przyznaje, że tworzenie aplikacji stało się dla niego nieoczekiwaną formą kreatywnego wyrazu. Co więcej, zainspirowało także jego znajomych do podejmowania własnych prób z programowaniem.

„Kiedy moi znajomi zobaczyli mnie podczas kodowania, uznali, że chyba oszalałem” - wspomina ze śmiechem. „Później pokazałem im, nad czym pracuję i zachęcałem, żeby również próbowali coś stworzyć”.

Adam ma już na swoim koncie aplikację opublikowaną w App Store i nadal rozwija kolejne projekty łączące technologię z jego zainteresowaniami geopolityką oraz stosunkami międzynarodowymi.

W tym roku planuje udział w konferencji WWDC 2026 w Apple Park w ramach programu Swift Student Challenge.

„Chcę dalej rozwijać to, co tworzę i poznawać opinie użytkowników” - mówi. „To właśnie najbardziej mnie dziś ekscytuje”.

2. Michał Lisicki, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, łączy muzykę i programowanie, tworząc aplikację dla chórzystów

Dla Michała Lisickiego muzyka i technologia nigdy nie były dwoma światami. Pianista i wokalista, który jeszcze przed rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył 12-letnią edukację muzyczną, stworzył Camerappkę – aplikację na iOS zaprojektowaną z myślą o ułatwieniu prowadzenia chóru, co doprowadziło go do zwycięskiego debiutu w konkursie Apple Swift Student Challenge.

Inspiracją dla aplikacji były codzienne problemy, z którymi Michał zetknął się jako członek chóru uniwersyteckiego, gdzie komunikacja była rozproszona pomiędzy arkuszami, mailami i komunikatorami.

„Korzystaliśmy z wielu różnych kanałów komunikacji – arkuszy kalkulacyjnych, maili i czatów – i bardzo szybko robił się z tego chaos” – wspomina Michał. „Osoby z chóru często powtarzały, że dobrze byłoby mieć do tego aplikację, więc postanowiłem ją stworzyć”.

Camerappka została przygotowana w Swift i SwiftUI i skupia organizację pracy chóru w jednym miejscu, łącząc kalendarz prób, zapisy na wydarzenia, śledzenie obecności oraz dostęp do nut także w trybie offline. Jedną z najbardziej wyróżniających się funkcji aplikacji jest działające w czasie rzeczywistym narzędzie do klasyfikacji głosu, które na podstawie analizy wysokości dźwięku pomaga określić, czy śpiewamy basem, tenorem, altem lub sopranem.

„Zawsze chciałem znaleźć sposób na połączenie muzyki i tworzenia oprogramowania” – mówi. „Ten projekt w końcu pozwolił mi połączyć te dwa światy”.

Aplikacja została stworzona specjalnie z myślą o członkach chórów i osobach nimi zarządzających, upraszczając codzienną organizację oraz ułatwiając dołączenie nowym śpiewakom.

„Funkcja Voice Check jest prosta, ale jednocześnie praktyczna i przyjemna w użyciu” - tłumaczy Michał. „Pomaga nowym osobom zorientować się, do której sekcji głosowej pasują oraz ułatwia dołączenie do grupy”.

Dużą rolę podczas tworzenia aplikacji odegrała także dostępność. Michał zadbał m.in. o skalowalną typografię, nawigację kompatybilną z funkcją VoiceOver, wsparcie dla wielu języków oraz tekstowe uzupełnienia dla oznaczeń kolorystycznych, aby aplikacja była wygodna w użyciu niezależnie od potrzeb użytkowników i sytuacji, w jakich korzystają z urządzenia.

Od strony technologicznej projekt wykorzystuje szeroki wachlarz rozwiązań Apple, m.in. SwiftData do przechowywania danych offline, Core Spotlight do wyszukiwania nut, AVFoundation do analizy wysokości dźwięku w czasie rzeczywistym, jak również narzędzia Network framework do zarządzania działaniem aplikacji przy ograniczonej łączności z internetem.

Choć Michał korzystał podczas tworzenia aplikacji z narzędzi AI, podkreśla, że traktuje je przede wszystkim jako wsparcie w nauce, a nie generatory kodu.

„Traktuję AI jako świetnego partnera do omawiania pomysłów, oceny różnych podejść i zgłębiania nowych zagadnień” - mówi. „Nie lubię oddawać mu całego pisania kodu, bo naprawdę chcę rozumieć, jak to wszystko działa”.

Michał używał przede wszystkim GitHub Copilot do oceny pomysłów optymalizacyjnych i poznawania najlepszych praktyk języka Swift, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad architekturą aplikacji i jej implementacją.

Poza konkursem Swift Student Challenge Michał wykorzystuje swoje umiejętności programistyczne również do rozwiązywania praktycznych problemów w społeczności akademickiej. Wspólnie z kolegami stworzył system mający usprawnić i bardziej sprawiedliwie rozdzielać prezentacje laboratoryjne pomiędzy studentów. Jak przyznaje, doświadczenie to nauczyło go łączenia backendu z projektowaniem doświadczeń użytkownika.

Obecnie Michał jest na trzecim roku studiów i odbywa staż w niewielkim startupie. Jak mówi, wciąż odkrywa, dokąd mogą zaprowadzić go technologia i kreatywność.

„Chcę dalej odkrywać, co naprawdę daje mi radość” – mówi. „Niezależnie od tego, czy będzie to wykonywanie muzyki, komponowanie czy tworzenie aplikacji poprawiających codzienne życie ludzi, moim celem jest po prostu tworzenie rzeczy, które dają innym radość”.

Jak podkreśla, udział w Swift Student Challenge utwierdził go w przekonaniu, że warto łączyć pasję do muzyki, matematyki i tworzenia oprogramowania w kolejnych projektach.

