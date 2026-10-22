Fortnite wraca na LAN. RTV EURO AGD Game Zone na PGA z pulą 130 tys. zł

Autor: RTV EURO AGD/ Materiały prasowe

Weekend otworzy piątkowy Community Cup, którego partnerem jest Hisense. 23 października na scenie spotka się 40 zawodników wyłonionych w kwalifikacjach online. Powalczą o 20 tys. zł i pokażą, kto najlepiej przeniesie turniejową formę na LAN.

W sobotę, 24 października, do gry wejdą twórcy. W Creators Cup, również z Hisense jako partnerem, wystąpi 40 uczestników na co dzień niezwiązanych ze sceną Fortnite. Zagrają w 20 duetach, w trybie Reaktywacja Zero Budowania. Osiem punktowanych gier rozstrzygnie podział puli 60 tys. zł. Dodatkowo 10 najlepszych duetów awansuje do niedzielnego Legends Cup. Swój udział w rozgrywkach potwierdzili między innymi: Franio, Gawronek, Menders, Szzalony czy Angela35.

Finałowy dzień targów przyniesie nowe składy i starcie w formule Pro-Am. 25 października w Legends Cup twórcy zakwalifikowani z sobotnich rozgrywek połączą siły z profesjonalnymi graczami Fortnite. Wśród legend, które będzie można spotkać w sobotę w strefie, pojawią się m.in. Darm, Purchawa, Kombek, Mikson czy Nivzy. O wyniku zadecydują umiejętności i współpraca w duetach stworzonych całkowicie losowo tuż przed turniejem, a stawką będzie 50 tys. zł. Partnerem turnieju jest Lenovo Legion.

Przez wszystkie trzy dni mecze komentować będą gwiazdy sceny Fortnite, Szaman i Kebcio.

Spotkania z twórcami i atrakcje w strefie

Poza rozgrywkami odwiedzający stoisko RTV EURO AGD Game Zone będą mogli spotkać PashaBicepsa i Yoshiego podczas meet & greet:

• Jarosław ‘pashabiceps’ Jarząbkowski: 24.10, start: 15:00 | 25.10, start: 12:00 • Filip ‘Yoshi’ Panek: 23.10, start: 16:00 | 24.10, start: 12:30

W strefie pojawi się również cosplayer Talon ze strojem Kruka z Fortnite, a program uzupełnią konkursy, wyzwania gamingowe i aktywacje przygotowane wspólnie z partnerami wydarzenia. Na uczestników czekać będą atrakcyjne nagrody, w tym monitory gamingowe z serii G-Master od iiyama oraz fotel gamingowy od Diablo Chairs. Pulę nagród i upominków uzupełnią również marki Hisense, Lenovo Legion, MOZA, AMD oraz pozostali partnerzy strefy.

Więcej informacji o GAME ZONE: Game Zone – Wyższy Level Sprzętu

RTV EURO AGD GAME ZONE będzie można odwiedzić podczas Poznań Game Arena 2026, 23–25 października, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w Pawilonie 7.

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GAME ZONE to gamingowy projekt RTV EURO AGD, łączący świat sprzętu, esportu, twórców internetowych i aktywacji skierowanych bezpośrednio do społeczności graczy. Marka jest obecna zarówno podczas największych wydarzeń gamingowych, jak i w salonach RTV EURO AGD, gdzie organizuje turnieje, wyzwania i aktywności gamingowe.

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