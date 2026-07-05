Apple Summer Camp z MacBookiem Air. Możliwości noewgo laptopa Apple przeszły moje najśmielsze oczekiwania

Apple Summer Camp zgromadził w Hotelu Verte w Warszawie dziennikarzy, twórców internetowych oraz osoby zajmujące się kreatywną pracą. Wydarzenie organizowane przez Apple zostało przygotowane tak, aby zamiast słuchać o nowych funkcjach, od razu wykorzystać je w praktyce. Po krótkim wprowadzeniu i zapoznaniu się z planem dnia rozpoczęliśmy kolejne bloki tematyczne. Każdy z nich pokazywał inne możliwości nowego MacBooka Air – od projektowania graficznego, przez montaż filmów, aż po tworzenie własnych aplikacji.

Własna marka, logo i kolekcja ubrań

Jednym z najbardziej kreatywnych punktów programu był Entrepreneur Club. Naszym zadaniem było stworzenie własnej marki od podstaw.

Pracując w Pixelmator Pro zaprojektowaliśmy autorskie logo, a następnie umieściliśmy je na koszulce lub torbie, tworząc własny firmowy projekt. Później przyszedł czas na przygotowanie krótkiego filmu promującego kolekcję. Do montażu wykorzystaliśmy program Final Cut Pro, dzięki któremu tworzenie kreatywnego video okazało się dziecinnie proste. Film prezentujący markę z fajnymi efektami i ciekawym dźwiękiem? Ta aplikacja na Macu ogarnie to w kilka chwil.

A gdyby stworzyć własną aplikację?

Największym zaskoczeniem okazał się dla mnie Coding Club. Programowanie często kojarzy się z długimi liniami kodu i skomplikowanymi poleceniami, tymczasem warsztaty udowodniły, że programować może każdy – nawet taki laik jak ja.

Korzystając z Xcode stworzyliśmy własne aplikacje odpowiadające naszym zainteresowaniom i codziennym potrzebom. Ja przygotowałam projekt przewodnika po warszawskich muzeach i galeriach sztuki, który miał ułatwiać planowanie spacerów po stolicy.

To ćwiczenie pokazało, że nawet osoby, które na co dzień nie zajmują się programowaniem, mogą spróbować stworzyć własny projekt i przekonać się, że dziś programowanie nie jest wcale tajemną widzą dla technologicznych mózgowców.

Funkcje, które naprawdę ułatwiają pracę

Podczas zajęć Art Club poznawaliśmy rozwiązania, które szczególnie zainteresowały mnie z perspektywy codziennej pracy dziennikarskiej.

Duże wrażenie zrobiła na mnie integracja MacBooka z iPhonem. Dokument lub zdjęcie można zeskanować telefonem, a plik niemal natychmiast pojawia się na komputerze. W praktyce oznacza to mniej przesyłania plików między urządzeniami i szybszą organizację materiałów.

Przydatna okazała się również możliwość wygodnej pracy na kilku aplikacjach jednocześnie. Pisanie tekstu, przeglądanie zdjęć, notatek czy materiałów źródłowych na jednym ekranie przebiegało bardzo płynnie, bez konieczności ciągłego przełączania się między oknami. Dla mnie super, bo dzień w redakcji to zawsze ogromny chaos, a MacBook udowodnił, że potrafi go skutecznie okiełznać.

MacBook Air z czipem M5 powstał z myślą o kreatywnej pracy

Warsztaty były także okazją do poznania najważniejszych możliwości nowego MacBooka Air. Laptop otrzymał czip M5, który oferuje wyższą wydajność zarówno podczas codziennych zadań, jak i pracy z aplikacjami kreatywnymi czy narzędziami wykorzystującymi sztuczną inteligencję. Producent wyposażył go również w standardowe 512 GB pamięci masowej, szybszy dysk SSD oraz obsługę Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.

Nie zabrakło także dobrze znanych atutów tej serii – lekkiej aluminiowej obudowy, wyświetlacza Liquid Retina, baterii pozwalającej pracować nawet do 18 godzin oraz współpracy z systemem macOS i funkcjami Apple Intelligence.

Dzień pełen technologicznych inspiracji

Na Warsztaty Apple jechałam z nastawieniem, że zobaczę prezentację nowego sprzętu. Wracałam z poczuciem, że poznałam narzędzie, które może realnie usprawnić moją codzienną pracę. Apple Summer Camp pokazał, że możliwości MacBooka Air najlepiej odkrywa się podczas wykonywania konkretnych zadań. Projektowanie grafiki, montaż filmu, tworzenie aplikacji czy korzystanie z funkcji ułatwiających pracę między iPhonem i komputerem pozwoliły mi spojrzeć na ten sprzęt z zupełnie innej perspektywy.

Jestem przekonana, że wiele poznanych funkcji wykorzystam podczas testowania nowego MacBooka Air i w swojej codziennej pracy dziennikarskiej. Ale o tym szczegółowo napiszę wkrótce.