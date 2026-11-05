Koszykarze MKS Dąbrowa Górnicza liderem Ekstraklasy. Jak udało się im osiągnąć taki sukces?

Fenomenalny start sezonu

Ekipa z Dąbrowy Górniczej rozpoczęła rozgrywki od serii zwycięstw, stając się liderem ligowej tabeli. Zaskoczenie pozytywnym obrotem spraw wyraził sam prezes klubu, Łukasz Żak. Jego zdaniem kluczem do sukcesu jest doskonała chemia w zespole oraz odpowiednia atmosfera wśród zawodników.

W przeszłości MKS borykał się z problemem utraty kluczowych graczy w trakcie sezonu. W umowach znajdowały się bowiem stosunkowo niskie kwoty wykupu, co skwapliwie wykorzystywały bogatsze kluby zagraniczne. Obecnie jednak sytuacja uległa zmianie dzięki usunięciu z kontraktów klauzul odstępnego.

"Nie zakładaliśmy takiego startu sezonu, to bardzo miła niespodzianka dla nas, dla kibiców. Wydaje mi się, że jest w drużynie „team spirit”, wszyscy są ze sobą zgrani, a z każdym meczem zawodnicy będą się coraz lepiej rozumieć na parkiecie. I mam nadzieję, że dalej będziemy pisać tę historię" - dodał.

Nowe zasady kontraktowania

Brak klauzul wykupu sprawia, że zawodnicy MKS mogą opuścić klub tylko w przypadku otrzymania niezwykle intratnych propozycji. Zapewnia to stabilność kadrową i pozwala na kontynuowanie pracy bez obaw o nagłe osłabienia zespołu. Na chwilę obecną władze klubu nie planują dokonywać żadnych roszad personalnych.

W minionym sezonie MKS zdołał awansować do fazy play-off, gdzie ostatecznie uległ Legii Warszawa. Teraz ambicje sięgają znacznie wyżej, a jednym z głównych celów jest awans do turnieju finałowego Pucharu Polski. Prezes Żak liczy na utrzymanie doskonałej dyspozycji przez całe rozgrywki.