Wlej to do odpływu, a pozbędziesz się nieprzyjemnego zapachu. Nie potrzebujesz drogich preparatów

Nieprzyjemny zapach z odpływu może być spowodowany resztkami jedzenia, tłuszczem, osadem z mydła i innymi zanieczyszczeniami gromadzącymi się wewnątrz rur, dlatego warto regularnie dbać o czystość instalacji.

Jednym z prostych sposobów na odświeżenie odpływu jest zastosowanie niewielkiej ilości płynu do naczyń i ciepłej wody, które mogą pomóc rozluźnić tłusty osad na ściankach rur.

Nie należy zapominać o czyszczeniu sitka, korka i syfonu, ponieważ właśnie w tych miejscach często gromadzą się zabrudzenia odpowiedzialne za nieprzyjemną woń.

Jeśli zapach nie ustępuje mimo regularnego czyszczenia, warto poszukać głębszej przyczyny problemu i skonsultować się z hydraulikiem, a podczas sprzątania unikać mieszania różnych środków chemicznych oraz łączenia ich z domowymi preparatami.

Ciepła woda i płyn do naczyń mogą pomóc

Jednym z najprostszych sposobów na odświeżenie odpływu jest użycie ciepłej wody i niewielkiej ilości płynu do naczyń. Taki zestaw może pomóc rozluźnić tłusty osad, który zatrzymuje się na ściankach instalacji. Wystarczy wlać do odpływu trochę płynu, odczekać kilka minut, a następnie przepłukać go ciepłą wodą. Nie należy jednak traktować tej metody jako sposobu na usunięcie każdej przyczyny nieprzyjemnego zapachu. Jeśli problem wynika z nagromadzonych zanieczyszczeń w syfonie, samo przepłukanie rur może nie wystarczyć.

Odpływ liniowy w łazience

Nie zapominaj o sitku i syfonie

Warto również sprawdzić elementy odpływu, których na co dzień nie widać. Na sitku mogą pozostawać drobne resztki jedzenia, włosy i inne zanieczyszczenia, które z czasem zaczynają nieprzyjemnie pachnieć. Dobrym rozwiązaniem jest ich regularne usuwanie oraz dokładne umycie korka i dostępnych części odpływu. Jeśli zapach nie znika, można rozważyć oczyszczenie syfonu, postępując zgodnie z instrukcją producenta instalacji. Nie należy natomiast mieszać różnych preparatów do udrażniania rur ani łączyć ich z octem czy innymi domowymi środkami. Takie połączenia mogą być niebezpieczne. Gdy zapach utrzymuje się mimo czyszczenia, warto skonsultować problem z hydraulikiem.