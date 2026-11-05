Różowe OSHEE w formacie 1,75 l. Nowa odsłona kampanii z Igą Świątek

Pasje i marzenia mają wiele twarzy. To właśnie na tę różnorodność otwiera się kolejna część opowieści w ramach kampanii HYDRATE YOUR DREAMS. OSHEE zaprasza do świata, w którym bohaterów napędzają własne zainteresowania, talenty i ambicje. Tym razem ważne miejsce zajmują także relacje – wspólne chwile i drobne gesty, które zbliżają ludzi. Dzielenie się różowym napojem staje się w nich naturalnym elementem bycia razem.

- OSHEE w nowym, większym formacie to kolejna propozycja dla naszych konsumentów. Format 1,75 l uzupełnia dotychczasową ofertę wód witaminowych, odświeża segment i odpowiada na nowe okazje konsumpcji - przy wspólnym stole, podczas rodzinnych posiłków czy spotkań z przyjaciółmi - mówi Alicja Małejki, Creative Lead OSHEE. Nowa odsłona kampanii HYDRATE YOUR DREAMS rozwija dotychczasowy świat marki OSHEE, który tym razem otwieramy na historie ludzi napędzanych własnymi pasjami i marzeniami. Chcemy, by nasze produkty towarzyszyły młodym ludziom zarówno w realizacji ich ambicji, jak i w budowaniu relacji z innymi - dodaje Alicja Małejki.

Autor: OSHEE/ Materiały prasowe

Nowy format, więcej okazji

Wprowadzenie butelki o większej pojemności to kolejny krok w rozwoju oferty OSHEE w segmencie dużych formatów. Różowe OSHEE w wersji 1,75 l sprawdzi się również podczas spotkań z bliskimi, kiedy napojem można dzielić się z innymi.

Produkt w nowej, większej pojemności jest dostępny w sieci sklepów Biedronka.

Link do spotu kampanii: https://youtu.be/9ksx4iU-YB0

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OSHEE jest międzynarodowym liderem innowacji w kategorii produktów funkcjonalnych. W portfolio OSHEE znajdują się min. napoje izotoniczne, wody witaminowe oraz seria produktów takich jak batony musli i proteinowe. Produkty OSHEE podbijają świat – marka jest obecna już w 55 krajach na 6 kontynentach. Na rynku polskim oraz na kilku rynkach europejskich OSHEE już od kilku lat zajmuje1 miejsce w kategorii napojów izotonicznych i witaminowych.

Materiał sponsorowany