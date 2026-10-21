Garmin Tacx Nēra trafia do Polski Zaawansowany trenażer rowerowy zaskakuje ceną

Nowoczesny sprzęt Garmin Tacx Nēra trafił na półki sklepowe, a jego koszt to 4299 złotych. Oferuje on szereg profesjonalnych rozwiązań dla miłośników dwóch kółek.

Zastosowany system ruchomy doskonale naśladuje prawdziwą jazdę. Rowerzysta może przechylać się w czterech kierunkach, co potęguje wrażenie autentyczności.

Sprzęt gwarantuje margines błędu pomiarowego na poziomie zaledwie ±1%. Dodatkowo umożliwia wygenerowanie potężnej mocy 2200 W oraz odtworzenie stromych podjazdów sięgających 20%.

Do sklepów trafiają dwa warianty urządzenia, w tym opcja "Zwift Ready" z obsługą bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Trenażer błyskawicznie łączy się z najpopularniejszymi platformami do ćwiczeń.

Znany z tworzenia zaawansowanej elektroniki sportowej Garmin zaprezentował najnowszą propozycję dla cyklistów. Model Tacx Nēra ma całkowicie odmienić dotychczasowe postrzeganie domowych ćwiczeń. Twórcy zapewniają, że innowacyjny trenażer rowerowy dostarczy emocji maksymalnie zbliżonych do pokonywania prawdziwych tras asfaltowych, podnosząc jednocześnie komfort użytkowania w zamkniętych pomieszczeniach.

Garmin Tacx Nēra cena i dostępność w Polsce

Najważniejszą wiadomością dla potencjalnych nabywców są oczywiście koszty. Producent ustalił polską cenę trenażera Garmin Tacx Nēra na poziomie 4 299,00 złotych. Chętni mogą już zamawiać to urządzenie. W zamian za tę kwotę rowerzyści otrzymują sprzęt, który ma deklasować rynkowych rywali niespotykaną dokładnością zbieranych danych oraz innowacyjnym systemem symulacji ruchu.

Wiceprezes Garmin do spraw sprzedaży i marketingu konsumenckiego, Susan Lyman, tak komentuje premierę tego sprzętu:

QUIZ PRL: Niezapomniane polskie jednoślady PRL. Łza kręci się w oku… Pytanie 1 z 10 1. Pierwsze powojenne polskie motocykle produkowane w oparciu o konstrukcje modeli sprzed 1939 roku to: Sokół 125 i SHL 125 Jastrząb 123 i WSK 102 Bocian 33 i MPK 22 Następne pytanie

Cieszymy się, że możemy rozszerzyć ofertę inteligentnych trenażerów rowerowych o model Tacx Nēra. Został on zaprojektowany z myślą o pasjonatach kolarstwa, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i jeszcze bardziej zaangażować się w treningi w pomieszczeniach.

Realizm jazdy na trenażerze Garmin Tacx Nēra

Największym atutem modelu Tacx Nēra jest jego nowatorski system ruchomy. Konstrukcja nie ogranicza się wyłącznie do trywialnego kołysania na boki. Dzięki wbudowanym modułom, cała rama roweru może swobodnie przesuwać się w tył, w przód oraz na boki. W efekcie podczas mocnych zrywów czy intensywnego pedałowania kolarz nie czuje się nienaturalnie przyblokowany. Maszyna wiernie odwzorowuje zachowanie jednośladu na szosie, gwarantując niezrównaną wygodę i autentyczność.

Możliwości fizyczne sprzętu idą w parze z precyzją. Trenażer Garmin Tacx Nēra mierzy kadencję oraz moc z maksymalnym odchyleniem wynoszącym zaledwie ±1%. Urządzenie świetnie radzi sobie z wirtualnymi górami, potrafiąc wykreować obciążenie odpowiadające 20-procentowemu nachyleniu terenu. Sprinterzy mogą z kolei wygenerować na nim imponującą moc do 2200 watów, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla weekendowych wojowników, jak i profesjonalistów w szczycie formy.

Dwie wersje Garmin Tacx Nēra i obsługa Zwift Ready

Amerykański producent stawia na maksymalną użyteczność. Klienci mogą wybierać spośród dwóch dostępnych wariantów trenażera, które stworzono z myślą o natychmiastowym rozpoczęciu ćwiczeń. Pierwsza z opcji posiada zamontowaną już fabrycznie kasetę. Dzięki temu użytkownik może wpiąć rower i zacząć pedałować natychmiast po rozpakowaniu kartonu.

Drugą alternatywą jest edycja oznaczona jako „Zwift Ready”. W tym przypadku klasyczną kasetę zastąpiono fabrycznym zestawem Zwift Cog and Click. Taka konfiguracja umożliwia bezszelestną i niezwykle płynną zmianę biegów w wirtualnym środowisku takich aplikacji jak ROUVY czy Zwift. To doskonała wiadomość dla entuzjastów e-kolarstwa. Warto dodać, że łączność z programami treningowymi odbywa się za pośrednictwem sieci Wi-Fi, co gwarantuje pełną stabilność sygnału w trakcie sieciowych rywalizacji.