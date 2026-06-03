Polacy o zdrowym żywieniu: przytłoczeni informacjami, zagubieni w wyborach

Badanie przeprowadzone w maju 2025 roku na reprezentatywnej próbie Polaków miało na celu ocenę stylu życia żywieniowego dorosłych Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem ich wiedzy, motywacji, barier oraz deklarowanej gotowości do zmian.

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Wiedza żywieniowa Polaków: między świadomością a przytłoczeniem

Wiedza i świadomość żywieniowa Polaków jest relatywnie niska – niemal ⅔ Polaków (57 proc.) oceniło swoją wiedzę na temat zdrowego żywienia jako najwyżej średnią. Kobiety i osoby z wyższymi dochodami dokonują wyższej samooceny, a kobiety faktycznie osiągają istotnie lepsze wyniki w mini-teście wiedzy dotyczącym witamin, mikroelementów i zasad bilansowania posiłków, przeprowadzonym przez Nice To Fit You w ramach badania. Subiektywna ocena wiedzy jest skorelowana z rzeczywistym poziomem wiedzy, zwłaszcza wśród kobiet.

Analizując podejście do diety i czynniki wpływające na wybory żywieniowe, 40 proc. Polaków deklaruje, że zawsze stara się jeść zarazem zdrowo i smacznie. Znaczna część, bo 34 proc., je to, co lubi ich rodzina i nie widzi w tym problemu, choć 19 proc. w takiej sytuacji zjadłoby coś innego. Szybkość przygotowania posiłków wpływa na wybory 19 proc. badanych, a 24 proc. je to, co chce, samodzielnie przygotowują sobie posiłki. Tylko 5 proc. jest na diecie specjalistycznej, a niewielki odsetek (4 proc.) je to, co wpadnie mu w ręce lub co jest dostępne w firmowym bufecie/jadłodajni (4 proc.). Główne czynniki zewnętrzne definiujące dietę ankietowanych to rodzina, dostępność i czas.

Samoocena własnej diety wskazuje, że tylko 32 proc. Polaków zgodziłoby się, aby ich dziecko jadło dokładnie to, co oni, uznając swoją dietę za dobrze zbilansowaną i zdrową. 40 proc. zgadza się na to tylko czasami, twierdząc, że ich dieta na dłuższą metę wymaga poprawek, a 27 proc. uważa, że ich posiłki nie są odpowiednio zbilansowane. Średnia ocena własnej diety pod kątem zdrowia w skali 1-5 wynosi 3.2. Jednocześnie 27 proc. badanych często czuje, że musi wybierać między zdrowiem a wygodą podczas decyzji żywieniowych, a 40 proc. odczuwa to czasami.

Mimo deklarowanej wiedzy, Polacy czują się zagubieni w gąszczu informacji. Aż 28 proc. badanych przyznaje, że często czuje przytłoczenie informacjami o zdrowym odżywianiu, a kolejne 37 proc. czuje się tak czasami. Ten problem częściej dotyka kobiety (35 proc. często). Niemal 60 proc. ogółu Polaków, oceniających swoją wiedzę jako średnią, przyznaje jednocześnie, że czuje się zagubiona w tym temacie. Dodatkowo, 20 proc. uważa, że w sieci jest za dużo rozbieżnych informacji lub są one sprzeczne, przez co nie wie komu ufać i kogo słuchać.

Luka między teorią a praktyką

Raport pokazuje również lukę między teoretyczną wiedzą a praktycznym jej zastosowaniem. Chociaż większość respondentów poprawnie wskazała witaminę D jako rozpuszczalną w tłuszczach (67 proc.), znała skutki niedoboru potasu (59 proc.) czy funkcję żelaza (75 proc.), tylko 42 proc. Polaków wie, z czego powinien składać się poprawnie zbilansowany posiłek. W tym aspekcie lepiej radzą sobie kobiety i osoby starsze.

Ta sytuacja, w której wiedza teoretyczna jest obecna, ale brakuje praktycznego rozumienia zasad komponowania diety i dominuje poczucie informacyjnego chaosu, prowadzi do codziennych dylematów. Około 30 proc. Polaków często czuje, że podczas podejmowania decyzji żywieniowych musi wybierać między zdrowiem a wygodą. Co ciekawe, 44 proc. badanych (a 50 proc. w grupie wiekowej 35-44 lata) zdarza się szukać informacji, które czasami uświadamiają im błędy w ich dotychczasowej diecie.

Wyniki naszego badania jasno pokazują, że dostęp do informacji o zdrowym odżywianiu przestał być problemem “braku”, a stał się problemem “nadmiaru”. Polacy próbują odżywiać się zdrowiej, ale gubią się w gąszczu sprzecznych porad i często czują się przytłoczeni. To ogromne wyzwanie, które wymaga nowego podejścia do edukacji żywieniowej – prostego, selektywnego i praktycznego, bez dodatkowego stresu

- komentuje Urszula Kupraszewicz, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Nice To Fit You.

Jak dodaje, deklarowana wiedza o zdrowiu nie zawsze przekłada się na praktyczne umiejętności, jak choćby komponowanie zbilansowanego posiłku.

Polacy szukając informacji, uświadamiają sobie błędy, ale jednocześnie czują presję czasu, co potęguje poczucie dokonywania wyboru między zdrowiem a wygodą. To wyraźny sygnał dla rynku, że potrzebne są proste, gotowe rozwiązania, które pomogą wdrożyć zdrowe nawyki w codziennym, zabieganym życiu

- dodaje Urszula Kupraszewicz.