Krzysztof "Diablo" Włodarczyk pokazał żonę. Ślub zmienił u nich wszystko i nic

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk i Karolina Włodarczyk w TVN. Opowiedzieli o ślubie

W weekend Krzysztof „Diablo” Włodarczyk wraz z żoną Karoliną gościli w studiu TVN. Para wzięła udział w programie „Mówię Wam”, gdzie opowiedziała o kulisach swojego związku i swoim ślubie. Małżonkowie sformalizowali swój związek w 2025 roku, po ośmiu latach bycia razem. W 2019 roku powitali na świecie córkę, Marysię. Były pięściarz, mający za sobą trudne chwile, podkreślił, że to właśnie Karolina wprowadziła do jego życia upragniony spokój. Zwrócił też uwagę na jej wspaniałe podejście do macierzyństwa. Chociaż sportowo „Diablo” najlepsze lata ma już za sobą, to w życiu prywatnym wyraźnie odżył. Były mistrz świata federacji WBC i IBF w wadze junior ciężkiej długo czekał na sformalizowanie związku z ukochaną.

"To zmieniło wszystko i nic nie zmieniło. Wszystko to znaczy zmieniłam nazwisko. A nic nie zmieniło, bo wróciliśmy do domu, mamy tę samą córkę, tę samą rzeczywistość. Ale ja się bardzo cieszę, że wzięliśmy ślub. Ja o tym marzyłam"

— wyznała Karolina Włodarczyk podczas wizyty w telewizji śniadaniowej.

Ślub Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka i Karoliny się opóźnił

Podczas wywiadu sportowiec nie szczędził żonie komplementów, zdobywając się na osobiste wyznanie. Stwierdził, że dzięki Karolinie znalazł prawdziwy dom i rodzinne ciepło. Z zachwytem opowiadał również o tym, jak troskliwie zajmuje się ona nie tylko ich wspólną córką, ale też dwójką jego starszych dzieci. Włodarczyk był wcześniej żonaty z Małgorzatą Babilońską (rozwód w 2018 r.), z którą ma syna Cezarego. Jest również ojcem 12-letniej Zuzanny ze związku z Magdaleną Radomską. Co interesujące, plany matrymonialne z Karoliną Olszewską sięgają 2020 roku, jednak uroczystość znacznie się opóźniła.

"Jak ludzie się kochają i czują do siebie sympatię, to nie mają żadnych problemów. I tak jest w naszym związku. Mamy czas pooglądać zdjęcia, wymienić poglądy, pogadać o przyszłości, coś zaplanować albo powspominać. Nie nudzimy się, nie kłócimy się. Jak jest prawdziwa miłość, to przetrwa wszystko. Czas ucieka, a człowiek nie staje się młodszy. To ma swoje plusy, bo dzięki temu mój związek jest bardziej dojrzały, ale jednak lata lecą"

— mówił jakiś czas temu „Diablo” w rozmowie z „Super Expressem”.

